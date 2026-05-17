„Ekki viss hvort ég skoraði eða ekki“

Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, skilaði afar góðu kvöldverki þegar lið hans bar sigur úr býtum gegn Breiðabliki í Bestu-deild karla í fótbolta á Hlíðarenda í kvöld.
„Það er ofboðslega ljúft að hafa náð að landa þessum sigri. Við fengum á okkur rýting í bakið í síðasta leik og það er ólíkt skemmtilegra að snúa því við og tryggja okkur þrjú stig í þessum leik í kvöld á lokasekúndu leiksins,“ sagði Hólmar Örn.
„Þessi leikur var kaflaskiptur og liðin skiptust á að hafa yfirhöndina. Við vorum flottir í fyrri hálfleik en komum flatir inn í seinni hálfleikinn. Sem betur fer náðum við upp krafti aftur undir lokin og kreistum fram sigur,“ sagði varnarmaðurinn öflugi.
Hólmar Örn var í eldlínunni þegar sigurmarkið kom en hann var í baráttu við Ívar Örn Árnason, varnarmann Blika, sem virtist setja boltann í eigið net.
„Ég er bara alls ekki viss um hvort ég skoraði eða ekki. Í öllu adrenalíninu þarna var ég ekkert að pæla í því. Ég þarf að fá að sjá þetta aftur og meta það hvort ég setti hann eða ekki. Það sem skiptir hins vegar mestu máli er að boltinn fór inn og við unnum mjög sætan sigur,“ sagði Hólmar um sigurmarkið.