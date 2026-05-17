Glódís fékk góða hvíld fyrir hátíðarmóttökuna í ráð­húsinu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Glódís Perla var á varamannabekknum í dag en verður heiðruð af borgarstjóra Munchen á morgun.

Glódís Perla Viggósdóttir var á varamannabekk Bayern Munchen í 0-1 sigri gegn Hamburger SV í lokaumferð þýsku úrvalsdeildarinnar. Stór dagur er framundan hjá Bayern liðinu á morgun í ráðhúsinu í Munchen.

Bayern er fyrir löngu búið að tryggja sér þýska meistaratitilinn og varð tvöfaldur meistari um síðustu helgi með sigri gegn Wolfsburg í bikarúrslitaleiknum.

Mikið hefur mætt á fyrirliðanum, Glódísi Perlu, síðustu vikur og hún var því á varamannabekknum í lokaumferðinni í dag.

Á morgun verður tekið á móti liði Bayern með hátíðlegri athöfn í ráðhúsi Munchen.

Vanalega hafa karla- og kvennalið Bayern fagnað titlum sínum saman á Maríutorgi í Munchen, en karlaliðið stóð þar eitt í dag því kvennaliðið átti leik gegn Hamburg.

Þess í stað bíður borgarstjóri Munchen spenntur eftir því að heiðra Glódísi Perlu og liðsfélaga hennar í ráðhúsinu á morgun.

Vonandi fyrir kvennalið Bayern verða þær ekki fyrir barðinu á hrekkjalómum nágrannaliðsins 1860 Munchen, eins og karlaliðið lenti í í dag. 

