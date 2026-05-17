Glódís Perla Viggósdóttir var á varamannabekk Bayern Munchen í 0-1 sigri gegn Hamburger SV í lokaumferð þýsku úrvalsdeildarinnar. Stór dagur er framundan hjá Bayern liðinu á morgun í ráðhúsinu í Munchen.
Bayern er fyrir löngu búið að tryggja sér þýska meistaratitilinn og varð tvöfaldur meistari um síðustu helgi með sigri gegn Wolfsburg í bikarúrslitaleiknum.
Mikið hefur mætt á fyrirliðanum, Glódísi Perlu, síðustu vikur og hún var því á varamannabekknum í lokaumferðinni í dag.
Á morgun verður tekið á móti liði Bayern með hátíðlegri athöfn í ráðhúsi Munchen.
Vanalega hafa karla- og kvennalið Bayern fagnað titlum sínum saman á Maríutorgi í Munchen, en karlaliðið stóð þar eitt í dag því kvennaliðið átti leik gegn Hamburg.
Þess í stað bíður borgarstjóri Munchen spenntur eftir því að heiðra Glódísi Perlu og liðsfélaga hennar í ráðhúsinu á morgun.
Vonandi fyrir kvennalið Bayern verða þær ekki fyrir barðinu á hrekkjalómum nágrannaliðsins 1860 Munchen, eins og karlaliðið lenti í í dag.
1860 Munich ultras slipped a fake Bayern logo saying 'FC Bauern' and 'Hurensohnen' (sons of bitches) into the title celebrations.pic.twitter.com/9whGYMBlM4— Troll Football Media (@TrollFootball2) May 17, 2026
1860 Munich ultras slipped a fake Bayern logo saying 'FC Bauern' and 'Hurensohnen' (sons of bitches) into the title celebrations.pic.twitter.com/9whGYMBlM4