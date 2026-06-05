Félag íslenskra atvinnuflugmanna hvetur þá flugmenn Icelandair sem það geta til að hlaupa undir bagga með félaginu og styðja við rekstur þess. Þetta kemur fram í fréttabréfi FÍA sem sent var á flugmenn fyrr í dag.
„Fram undan er hábjargræðistími Icelandair félagsins okkar. Þið sem getið hlaupið undir bagga og stutt við rekstur félagsins eruð áfram hvött til þess,“ segir í fréttabréfinu.
Ekki hefur þurft að aflýsa áætlunarferð á vegum Icelandair vegna mönnunarvanda síðan á mánudag þegar ferð til Zurich var aflýst. Var það tuttugasta brottförin frá Keflavíkurflugvelli sem var aflýst vegna mönnunarvanda síðan deilu flugmanna við Icelandair var vísað til ríkissáttasemjara.
Í gærkvöldi lagði samninganefnd Icelandair fram heildstætt skjal með umfangsmiklum breytingum á gildandi kjarasamningi við flugmenn. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir skjalið vera fyrsta skrefið í áttina að því að móta skýran ramma utan um hvað verður samið um í þessari kjaradeilu félagsins við flugmenn.
Ekki er enn búið að ákveða næsta fund en samninganefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna þarf tíma til að meta tilboðið og eftir það verða næstu skref ákveðin.
„Það var engum hurðum skellt,“ svarar Ástráður þegar hann var spurður hvernig flugmenn hafi tekið í tilboðið. Menn hafi einfaldlega tekið þessu með stóískri ró sagði Ástráður áður en samtali við hann lauk.
Eftir því sem Vísir kemst næst þá hafi samninganefnd Icelandair færst fjær sínum ítrustu kröfum en þó sé um umfangsmiklar breytingar að ræða á gildandi kjarasamningum. Eitthvað af því sem var í skjalinu hafði samninganefnd flugmanna ekki séð áður í þessum viðræðum, sem kallar á að farið verði vandlega yfir tilboðið áður en næstu skref verða ákveðin.
Á samninganefnd Icelandair að hafa færst frá sínum ítrustu kröfum um kjaraskerðingu flugmanna og meira í átt að því að ákveðnir hópar meðal flugmanna taki á sig kjaraskerðingu.
Í fréttabréfi FÍA til flugmanna segist félagið deila áhyggjum Flugvirkjafélags Íslands um félagsundirboð og útvistun starfa. Segist FÍA ekki ætla að verða það félag sem veiti félagslegum undirboðum brautargengi. Er það mat félagsins að Samtök atvinnulífsins, eigendur Icelandair og stjórnvöld ættu ekki að gera það heldur.