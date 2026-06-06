Framkvæmdastjóri Barnaheilla segir það mikil mistök verði frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð á landamærum að lögum. Engar breytingar hafi orðið á stöðu barna við meðferð málsins í nefnd. Tvö ár eru síðan formaður Viðreisnar sagði að flokkurinn myndi aldrei setja börn í lokuð búsetuúrræði.
Tveir voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gærkvöld. Rannsókn málsins er á viðkvæmu stigi.
Ríkissáttasemjari á ekki von á því að fundað verði í deilu Icelandair og flugmanna fyrr en eftir helgi. Allar flugferðir félagsins virðast á áætlun í dag.
Þá hitum við upp fyrir sjómannadaginn og ræðum við lungnalækni um veikindi krónprinsessu Noregs.