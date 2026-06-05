Fjórtán ára stúlka hlaut talsverða áverka eftir að eldri stúlka lét spörkin dynja á henni í Hafnarfirði síðustu helgi. Í kvöldfréttum verður rætt við aðstoðaryfirlögregluþjón um málið en hann segir árásina hafa verið fólskulega.
Við förum einnig yfir nýjustu vendingar í kjarabaráttu flugmanna Icelandair og kynnum okkur erfiðleika sem fylgja því að gervigreindarmenni séu farin að sjá um atvinnuviðtöl.
Þá hittum við mann sem drekkur ekki áfengi en var þó krýndur besti barþjónn landsins auk þess sem við förum í sund og rýnum í nýjustu sundtísku ungmenna - sem er jafnframt bönnuð í lauginni og mætir hörðum viðbrögðum.
Við verðum einnig í beinni frá tattú-hátíð í Reykjavík og hittum fótboltakempuna Söru Björk sem er snúin heim úr atvinnumennsku.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.