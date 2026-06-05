Innlent

Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en í­treka for­gang 112

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Bjargtangar, yst á Látrabjargi, eru vestasti tangi Íslands.
Bjargtangar, yst á Látrabjargi, eru vestasti tangi Íslands. Vísir/KMU

Innviðaráðuneytið hefur ákveðið, á grundvelli tillögu frá Öryggisfjarskiptum, að styrkja sérstaklega úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg vegna almyrkvans 12. ágúst.

Frá þessu er greint í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins.

Þar segir að búist sé við miklum fjölda fólks á þeim svæðum þar sem almyrkvinn verður mestur og varir lengst, til að mynda á Reykjanesi, Vesturlandi og Vestfjörðum. Mikill fjöldi gesta gæti skapað verulegt en tímabundið álag á innviði.

Farnetsfyrirtækin séu að undirbúa ýmsar ráðstafanir á Reykjanesi og Snæfellsnesi en staðan við Látrabjarg sé viðkvæmari, þar sem fyrirhuguð uppbygging fjarskiptainnviða á svæðinu hafi tafist.

„Þar er því þörf á umfangsmeiri og kostnaðarsamari úrbótum til að auka afköst og útbreiðslu farnets í tæka tíð,“ segir í tilkynningunni.

„Nauðsynlegt er að ráðast í uppfærslu á fyrirliggjandi fjarskiptainnviðum þar sem ekki næst að ljúka lagningu rafstrengja og ljósleiðara á svæðinu í tæka tíð. Fjarskiptaöryggi á svæðinu við Látrabjarg þar sem álagið verður sem mest verður styrkt með aðkomu farnetsfyrirtækja og stuðningi ráðuneytisins,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra.

Ítrekað er að símtöl í Neyðarlínuna, 112, hafi ávallt forgang í farnetskerfum en þrátt fyrir það sé mikilvægt að styrkja innviði til að tryggja sem besta þjónustu við almenning og styðja við störf viðbragðsaðila.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Fjarskipti

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