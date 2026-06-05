Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. júní 2026 21:48 Bjargtangar, yst á Látrabjargi, eru vestasti tangi Íslands. Vísir/KMU Innviðaráðuneytið hefur ákveðið, á grundvelli tillögu frá Öryggisfjarskiptum, að styrkja sérstaklega úrbætur á afköstum og útbreiðslu farnetskerfa við Látrabjarg vegna almyrkvans 12. ágúst. Frá þessu er greint í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Þar segir að búist sé við miklum fjölda fólks á þeim svæðum þar sem almyrkvinn verður mestur og varir lengst, til að mynda á Reykjanesi, Vesturlandi og Vestfjörðum. Mikill fjöldi gesta gæti skapað verulegt en tímabundið álag á innviði. Farnetsfyrirtækin séu að undirbúa ýmsar ráðstafanir á Reykjanesi og Snæfellsnesi en staðan við Látrabjarg sé viðkvæmari, þar sem fyrirhuguð uppbygging fjarskiptainnviða á svæðinu hafi tafist. „Þar er því þörf á umfangsmeiri og kostnaðarsamari úrbótum til að auka afköst og útbreiðslu farnets í tæka tíð,“ segir í tilkynningunni. „Nauðsynlegt er að ráðast í uppfærslu á fyrirliggjandi fjarskiptainnviðum þar sem ekki næst að ljúka lagningu rafstrengja og ljósleiðara á svæðinu í tæka tíð. Fjarskiptaöryggi á svæðinu við Látrabjarg þar sem álagið verður sem mest verður styrkt með aðkomu farnetsfyrirtækja og stuðningi ráðuneytisins,“ er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra. Ítrekað er að símtöl í Neyðarlínuna, 112, hafi ávallt forgang í farnetskerfum en þrátt fyrir það sé mikilvægt að styrkja innviði til að tryggja sem besta þjónustu við almenning og styðja við störf viðbragðsaðila. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Fjarskipti Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Mogginn afþakkar framlag Dags B. Innlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Vill fá Ísland inn og tólf í viðbót Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Fleiri fréttir Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Sjá meira