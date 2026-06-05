Unnið er að því að koma skiptiskjólum fyrir á þremur stöðum í borginni. Skiptiskjól er vettvangur fyrir íbúa til að skiptast á nytjahlutum og styrkja hringrásarhagkerfið um leið.
Í tilkynningu frá borginni kemur fram að fyrsta skiptiskjólið hafi verið sett upp við Sundlaugaveg í fyrra. Um hafi verið að ræða tilraunaverkefni sem hafi fengið góðar viðtökur íbúa og því hafi verið ákveðið að setja upp tvö ný skiptiskjól í sumar, eitt við Eiríksgötu og hitt við Sogaveg.
Skiptiskjólin eru í öllum tilvikum við grenndarstöðvar og mun Sorpa hafa eftirlit með þeim eins og öðrum grenndarstöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Skiptiskjólið er endurgert strætóskýli en búið er að innrétta það með hillum.
Skiptiskjólið ætlað fyrir minni nytjahluti en ekki er ætlast til þess að það sé vettvangur fyrir skipti á fötum og bókum eða fyrir snyrtivörur, hnífa eða mat. Forsendur fyrir því að allt gangi vel upp er að ganga vel um skiptiskjólið og skilja aðeins eftir hreina og nothæfa hluti. Umgengisreglur hanga uppi í öllum skiptiskjólunum.
Hugmyndafræðin að baki verkefninu er sambærileg þeirri sem liggur að baki Fríbúðinni í Gerðubergi þar sem hægt er að skiptast á smærri nytjahlutum án greiðslu.
„Þarna geta öll fengið útrás fyrir sinn eigin búðarleik og það er um að gera að mæta á staðinn, skilja eitthvað eftir og gá hvað er í boði. Eins og fyrr segir er verið að leggja lokahönd á skýlin í dag og því á lagerinn eftir að byggjast upp,“ segir að lokum í tilkynningu.