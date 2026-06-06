Innlent

Grunaður um fíkniefnabrot á reynslu­lausn og neitaði að gefa upp nafn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í gærkvöldi eða nótt vegna gruns um fíkniefnabrot. Maðurinn er einnig grunaður um brot á reynslulausn, og er sagður hafa neitað að segja til nafns þegar lögregla krafðist þess.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ, og Seltjarnarnes.

Í umdæmi Lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ, var óskað eftir aðstoðar lögreglu vegna líkamsárásar við bar.

Og hjá lögreglustöð þrjú, sem er með Kópavog og Breiðholt, var óskað aðstoðar vegna líkamsárásar í fjölbýlishúsi.

Þá var óskað eftir aðstoð vegna slagsmála við samkomustað í umdæmi lögreglustöðvar fjögur, sem sér um Grafarvog, Mosfellsbæ og Árbæ.

Lögreglumál

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