„Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 5. júní 2026 13:04 Ásrún Helga segir Grindvíkinga komna með nóg. Vísir/Samsett „Beinskeytt var yfirlýsingin en við erum bara komin þangað. Það er bara auga fyrir auga, tönn fyrir tönn,“ segir Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur. Ný bæjarstjórn sendi í morgun frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem hún sakaði stjórnvöld um að tefja vísvitandi fyrir endurreisn byggðar í Grindavík. Fundur með stjórn Fasteignafélagsins Þórkötlu hafi staðfest þann rökstudda grun bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkatla heldur stjórnvöld sem eru Þrándur í Götu Grindvíkinga. „Það er mat bæjarstjórnar að stjórnvöld séu vísvitandi að beita Þórkötlu fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim,“ segir meðal annars í tilkynnignu bæjarstjórnar. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar upplifir að stjórnvöld vilji kæfa eindreginn vilja bæjarbúa til að flytja aftur heim í fæðingu. Grindvíkingar vilji fá að greiða leigu af heimilum sínum en það sé ekki leyft, þá vilji Grindvíkingar fá að kaupa húsin aftur en ekkert bóli á útfærslu á endurkaupasamningum þrátt fyrir að Þórkatla hafi tilkynnt bæjarstjórn það á fundi í gær að þær liggi fyrir og hafi gert það um tíma. „Losið okkur úr þessri læstu hliðarlegu sem þið eruð búin að vera að með okkur í,“ segir Ásrún. Ungir Grindvíkingar hafi komið að máli við hana og sagst vilja koma heim og setjast þar að en eru uppiskroppa með þolinmæði. Þau séu að bugast undan töfum stjórnvalda sem beiti Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að koma í veg fyrir að Grindvíkingar komist heim. Grindavík Eldgos á Reykjanesskaga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Sjá meira