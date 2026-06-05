Innlent

„Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ásrún Helga segir Grindvíkinga komna með nóg.
Ásrún Helga segir Grindvíkinga komna með nóg. Vísir/Samsett

„Beinskeytt var yfirlýsingin en við erum bara komin þangað. Það er bara auga fyrir auga, tönn fyrir tönn,“ segir Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur.

Ný bæjarstjórn sendi í morgun frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem hún sakaði stjórnvöld um að tefja vísvitandi fyrir endurreisn byggðar í Grindavík. Fundur með stjórn Fasteignafélagsins Þórkötlu hafi staðfest þann rökstudda grun bæjaryfirvalda að það sé ekki Þórkatla heldur stjórnvöld sem eru Þrándur í Götu Grindvíkinga.

„Það er mat bæjarstjórnar að stjórnvöld séu vísvitandi að beita Þórkötlu fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim,“ segir meðal annars í tilkynnignu bæjarstjórnar.

Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar upplifir að stjórnvöld vilji kæfa eindreginn vilja bæjarbúa til að flytja aftur heim í fæðingu. Grindvíkingar vilji fá að greiða leigu af heimilum sínum en það sé ekki leyft, þá vilji Grindvíkingar fá að kaupa húsin aftur en ekkert bóli á útfærslu á endurkaupasamningum þrátt fyrir að Þórkatla hafi tilkynnt bæjarstjórn það á fundi í gær að þær liggi fyrir og hafi gert það um tíma.

„Losið okkur úr þessri læstu hliðarlegu sem þið eruð búin að vera að með okkur í,“ segir Ásrún.

Ungir Grindvíkingar hafi komið að máli við hana og sagst vilja koma heim og setjast þar að en eru uppiskroppa með þolinmæði. Þau séu að bugast undan töfum stjórnvalda sem beiti Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að koma í veg fyrir að Grindvíkingar komist heim.

Grindavík Eldgos á Reykjanesskaga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið