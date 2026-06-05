Sjómannadagurinn er á sunnudaginn, þann 7. júní, en í tilefni hans hafa hátíðarhöld þegar hafist víða um land og er auglýst dagskrá bæjarfélaga afar fjölbreytt. Gestir geta spreytt sig á dorgveiði, brunaslöngubolta og fjölmörgu fleiru.
Á Skagaströnd verður viðburðurinn Hetjur Hafsins haldinn í fjórða sinn en í ár lofa skipuleggjendur „fjórum dögum af stemningu, gleði og alvöru sjávarþorpsanda“. Þá hafa íbúar bæjarins verið hvattir til þess að skreyta hús sín og eru verðlaun í boði fyrir flottustu skreytinguna.
Í kvöld verður svo brunaslönguboltamót og BlazRoca tónleikar en um helgina má sem dæmi nefna skemmtisiglingu á vegum Björgunarsveitarinnar Strandar, opin hús í dýragarðinum í Kerlingarholtinu og Sjómannadagshlaupið.
„Við hjónin bjóðum í fiskisúpu á milli 18 og 20,“ segir fyrrverandi sveitarstjórinn Magnús B. Jónsson í samtali við blaðamann en hann og Guðbjörg Bryndís Viggósdóttir, eiginkona hans, eru að reikna með allt að sextíu manns í súpusmakk til sín á Skagaströnd á morgun.
Þá er í fyrsta sinn svokallað fiskisúpurölt á Skagaströnd en Magnús segir undirbúninginn hafa gengið vel.
„Það eru fjórir eða fimm sem ætla að bjóða heim. Við viljum auðvitað gera vel,“ segir Magnús og bætir við að það sé „aðeins öðruvísi að búast við sextíu manns í súpu“, og að þau hafi undirbúið tæpa tuttugu lítra af súpu.
Í Grindavík hefst dagskráin í kvöld, föstudaginn 5. júní, með árlegri gróðursetningu sumarblóma við minnisvarða Ingibjargar Jónsdóttur, fyrrverandi formanns Kvenfélags Grindavíkur.
Bifhjólaklúbburinn Grindjánar mætir á svæðið á morgun og býður gestum að upplifa akstur á mótorhjólum.
„Þá fá krakkar að taka smá rúnt á mótorhjóli með meðlimum Grindjána og hugsanlega fá mömmurnar rúnt líka þegar börnin erum búin,“ segir í færslu klúbbsins á Facebook.
Á morgun býður Slökkvilið Grindavíkur svo upp á risa sápurennibraut í Bröttubrekku og verður aðgangur í sundlaug Grindavíkur ókeypis.
Klukkan hálf fjögur býður Ungmennaráð Grindavíkur í partý í sundlauginni.
Íbúar á Eskifirði tóku forskot á sæluna en dagskráin þar hófst í gær. Siglingaklúbbur Austurlands leyfði gestum að prófa kajaka, seglbáta og fleira á meðan Björgunarsveitin Brimrún var með báta til að leyfa börnum að fara með í ferð um fjörðinn.
Klukkan ellefu á morgun hefst dorgveiðikeppni á frystihúsbryggju bæjarins. Þá verða veitt verðlaun fyrir stærsta, ljótasta og furðulegasta fiskinn eða hlutinn sem lítur dagsins ljós á bryggjunni. Frítt verður inn á Sjóminjasafn Austurlands alla helgina og á sunnudaginn verður sjómaður heiðraður við hátíðlega athöfn við minnisvarðann um drukknaða sjómenn.
Á sunnudaginn verður jafnframt opnuð listasýningin Kringum Gerpi í sýningarsalnum á efri hæð Randúlfssjóhúss. Á sýningunni má líta vel valdar myndir úr útvegslífi Gerpissvæðisins, í landi og úti á miðum, frá síðari hluta 20. aldar.
Sýningin er samstarfsverkefni Menningarstofu Fjarðabyggðar, Skjala- og ljósmyndasafns Fjarðabyggðar, Sjóminjasafns Austurlands og Ferðaþjónustunnar Mjóeyri.
Í tilefni af sjómannadeginum verður hægt að stíga um borð í varðskipið Óðin á sunnudaginn milli klukkan eitt og fjögur og er gestum velkomið að mæta að Sjóminjasafninu í Reykjavík. Meðlimir í hollvinasamtökum skipsins munu standa vaktina og taka á móti gestum.
Þá verður Bjössi Brunabangsi fyrstur á svið og mun „með sinni einstöku blöndu af sprelli og fræðslu um eldvarnir bjóða börnum og fjölskyldum upp á skemmtilega stund sem enginn vill missa af“.
Allan daginn verða fiskikör með furðufiskum og krabbadýrum til sýnis á Grandagarði. Klói kókómjólkurköttur verður á flakki um hátíðarsvæðið en söngkonan Sigga Ósk, harmonikkuleikarinn Margrét Arnadóttir, tónlistarparið Júlí Heiðar og Dísa og Kristmundur Axel eru meðal þeirra sem fram koma yfir daginn.
Meðal skipuleggjenda hátíðarhaldanna í Reykjavík er Aríel Pétursson, formaður Sjómannadagsráðs og stjórnandi Sjókastsins, en honum hefur síðustu daga brugðið fyrir í auglýsingum ásamt Guðrúnu Svövu Egilsdóttur, Guggu í gúmmíbát. Eina slíka má sjá í spilaranum hér að ofan.
„Við erum búin að þylja allar maríubænirnar til að biðja fyrir góðu veðri, blessunarlega hefur það virkað,“ segir Aríel í samtali við blaðamann Vísis. Hann segir einnig frá því að allt sé að smella sem skyldi og að „undirbúningurinn hafi gengið fáránlega vel“ en ásamt Sjómannadagsráðinu standa Brim og Faxaflóahafnir bak hátíðarinnar.