Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Lovísa Arnardóttir skrifar 5. júní 2026 12:01 Jakob segir sveitarstjórana á svæðinu verulega ósátta við ákvörðun ráðherra. Samsett Sveitarstjóri Stykkishólms segir tilfærslu á ferjunni Baldri til Vestmannaeyja óheppilega, fyrirvarann of stuttan og tilfærslan ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Sveitarfélögin á svæðinu mótmæla ákvörðun innviðaráðherra um að færa ferjuna og sérstaklega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa. Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur hörmuðu og mótmæltu ákvörðun innviðaráðherra um að færa Breiðafjarðarferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði í sameiginlegri ályktun í gær og sérstaklega því fordæmi sem ákvörðunin kann að skapa. Undir ályktunina skrifa einnig þau Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, og Kjartan Þór Ragnarsson, talsmaður sveitarstjórnar Reykhólahrepps. „Okkur var bara tilkynnt fyrir þremur dögum að Baldur yrði tekinn úr siglingum í Breiðafirði og síðan hefur maður heyrt að ferjuleiðinni hafi verið falið að færa sínar bókanir til og tilkynna um afbókanir á mjög skömmum tíma, sem er auðvitað mjög óheppilegt fyrir alla aðila,“ segir Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi. Á meðan muni ferjan Særún sigla til Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs og tryggja þjónustu við samfélagið þar. Vísað var til mikilla anna í flutningum til og frá Vestmannaeyjum á næstunni og að þess vegna væri talið nauðsynlegt að varaskipið Baldur bættist við ferjuþjónustu til Eyja á þessu tímabili. Töluverður munur er á Særúnu, til vinstri, og Baldri, til hægri, og getu þeirra til flutninga. Samsett Særún anni ekki eftirspurn Baldurs Jakob segir Særúnu farþegaskip sem sinni eyjasiglingum í Breiðafirði og því að engu leyti sambærilegt við Baldur. „Þetta er skipið sem fer um Breiðafjörðinn og sýnir fólki náttúru og fuglalíf og fer í plóginn niður og dregur upp sjávarafurðir af botni Breiðafjarðar og gefur fólki víkingasushi,“ segir Jakob. „Þetta er náttúrulega farþegaskip, mun minna farþegaskipt, það tekur um 100, 200 manns held ég en þetta hefur gríðarleg áhrif á alla þjónustu, flutning bíla, og ekki síst fyrir þá þjónustu sem Flatey þarf á að halda. Orkubú Vestfjarða er með framkvæmdir þarna í júnímánuði sem eru í hálfgerðu uppnámi og síðan þarf að koma vatni yfir og það er grásleppuvertíð í gangi.“ Vinnsla í uppnámi Það sé verið að landa afla í Flatey sem sé fluttur til vinnslu í Stykkishólmi og það sé allt í uppnámi því farþegaskipið nái ekki að anna þessu. „Ef við hefðum vitað þetta fyrr, fyrir fjórum vikum eða tveimur mánuðum, að þetta væri fyrirhugað, þá væri hægt að gera einhverjar ráðstafanir og undirbúa en núna er þetta bara að koma einn tveir og tólf og það er ekki búið að undirbúa neitt,“ segir hann og að það þurfi að breyta öllum ráðstöfunum varðandi uppbyggingu Orkubús Vestfjarða í júní því flutningar skerðist. Þetta séu ein dæmi um áhrifin af þessari ákvörðun. „Við höfum fullan skilning og sýnum samstöðu með Vestmannaeyingum þegar Herjólfur er ekki starfræktur, ef hann fer í slipp og er óstarfhæfur, eins og samningar kveða á um.“ „En það er þetta þegar það er verið að taka skipið í siglingar, frá Breiðafirði, þegar það er verið að anna umframeftirspurn, þar drögum við línuna því það er ekki í samræmi við okkar samtal við ríkið.“ Samningurinn kveði á um að Baldur sé varaskip þegar Herjólfur sé ekki starfhæfur. Jakob segir sveitarstjóra á svæðinu óttast fordæmið sem þessi ákvörðun setur. „Herjólfur er að sigla en það er bara verið að taka ákvörðun um að bæta Baldri við til að anna eftirspurn. Það er það sem við gerum athugasemdir við, og alvarlegar athugasemdir, og við viljum ekki að þetta sé fordæmi sem endurtekur sig.“ Megi ekki taka Baldur þegar eitthvað er í gangi annars staðar Hann segir ráðherra meðvitaðan um þeirra afstöðu. „En við höfum samt ekki fengið formlega svör frá ráðherra um að þetta muni ekki endurtaka sig með þessum hætti. Við viljum ekki að þetta endurtaki sig með þessum hætti, að bæði sé fyrirvarinn stuttur og að Baldur sé fluttur til að anna eftirspurn annars staðar á landinu, hvort sem það er Vestmannaeyjar eða eitthvað annað sérstakt að gerast, þá er Baldur tekinn úr í siglingum hérna af því að það er eitthvað að gerast í Grímsey í Vestmannaeyjum. Þar verðum við bara að draga línuna í sandinn. Við erum ekki að fara þangað með Baldur“ Ferjan Baldur Stykkishólmur Vesturbyggð Reykhólahreppur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skipaflutningar Flatey Sjávarútvegur Tengdar fréttir Sumaráætlun Herjólfs frestað Siglingum Herjólfs samkvæmt sumaráætlun hefur verið frestað. Ástæðan er sögð sú að ferjan sigli enn á einni skrúfu. 2. júní 2026 17:25 Eyjar í óvissu á meðan ráðherra bíður eftir haustinu Samgöngur til Vestmannaeyja eru ekki munaður. Þær eru lífæð samfélagsins. Þess vegna olli opinn fundur um stöðu Landeyjahafnar og Herjólfs miklum vonbrigðum hjá okkur Eyjamönnum. Það sem átti að vera fundur um lausnir, framtíðarsýn og ábyrgð varð að stórum hluta upptalning á „náttúruöflum“ og ástæðum fyrir því af hverju hlutirnir séu erfiðir. 18. maí 2026 17:30 Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð Sjá meira