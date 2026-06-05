Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. júní 2026 12:55 Lögregla varð vitni að manninum slá hundinn sinn. Vísir/Viktor Freyr Karlmaður á fimmtugsaldri var kærður í gær fyrir að löðrunga hund sinn rétt fyrir ellefuleytið í gærkvöldi, samkvæmt lögreglu í samtali við fréttastofu. Lögregla hafði afskipti af manninum á gangi með hund sinn í Efra-Breiðholti eftir að hafa orðið vitni að honum slá hundinn. Maðurinn var kærður fyrir brot á lögum um velferð dýra eftir að hafa „misþyrmt“ gæludýrinu sínu, eins og segir í atvikaskrá lögreglu. Tegund eða stærð hundsins kemur ekki fram í atvikaskrá lögreglu. Jónatan Guðnason, aðalvarðstjóri á lögreglustöð þrjú sem sinnir verkefnum í Breiðholti og Kópavogi, segir lögregluna taka málinu alvarlega en gat ekki sagt til um hvort að hundurinn hafi verið tekinn af manninum. Málið segir hann vera á borði lögreglu og það sé í nánari skoðun. Lögreglumál Dýr Reykjavík Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Sjá meira