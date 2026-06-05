Innlent

Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Lögregla varð vitni að manninum slá hundinn sinn. 
Lögregla varð vitni að manninum slá hundinn sinn.  Vísir/Viktor Freyr

Karlmaður á fimmtugsaldri var kærður í gær fyrir að löðrunga hund sinn rétt fyrir ellefuleytið í gærkvöldi, samkvæmt lögreglu í samtali við fréttastofu. 

Lögregla hafði afskipti af manninum á gangi með hund sinn í Efra-Breiðholti eftir að hafa orðið vitni að honum slá hundinn. Maðurinn var kærður fyrir brot á lögum um velferð dýra eftir að hafa „misþyrmt“ gæludýrinu sínu, eins og segir í atvikaskrá lögreglu. 

Tegund eða stærð hundsins kemur ekki fram í atvikaskrá lögreglu. 

Jónatan Guðnason, aðalvarðstjóri á lögreglustöð þrjú sem sinnir verkefnum í Breiðholti og Kópavogi, segir lögregluna taka málinu alvarlega en gat ekki sagt til um hvort að hundurinn hafi verið tekinn af manninum.

Málið segir hann vera á borði lögreglu og það sé í nánari skoðun. 

Lögreglumál Dýr Reykjavík

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