Ming Ting Mancel, sem ákærð er fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana á Edition-hótelinu í Reykjavík í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, sendi nýkaledónskum miðli yfirlýsingu vegna umfjöllunar hans um málið.
Miðillinn Les Nouvelles Calédoniennes fjallaði um manndrápsmál Mancel fyrr á árinu og fjallaði í leiðinni um erfðadeilur fjölskyldunnar. Þær rötuðu fyrir dómstóla þar í landi og voru raktar í umfjöllun miðilsins. Í yfirlýsingu sinni áréttar Ming Ting að manndrápsmálið hér á landi og erfðadeilur fjölskyldunnar séu aðskilin mál.
Með því að fjalla um bæði mál í sömu grein sé það látið í veðri vaka að málin tvö tengist.
„Ming Ting Mancel hafnar algjörlega öllum ásökunum sem hún er borin og látnir ættingjar hennar í þessari grein. Leiðrétta þarf framsetningu staðreyndanna þar sem staðreyndirnar sem nefndar eru í sambandi við sakamálið á Íslandi tengjast á engan hátt ásökunum um erfðasvik sem systir Emerics Mancel heitins hefur borið fram,“ segir meðal annars í yfirlýsingunni.
Þann 14. júní 2025 fundust bæði Emeric og Catherine látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu. Ming Ting játaði fyrst á vettvangi að hafa drepið þau og að hún hefði síðan ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðar breytti hún framburðinum og neitar sök.
Samkvæmt ákæru á hún ásamt eiginmanni sínum Emeric að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum.