Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 5. júní 2026 10:03 Nýkjörin bæjarstjórn krefst þess að stjórnvöld stigi fram úr skugga Þórkötlu. Aðsend Nýkjörin bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöld um að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreisn Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Í tilkynningu sem bæjarstjórnin sendi frá sér í morgun segir að bæjarstjórn hafi fundað með stjórn og framkvæmdastjóra Þórkötlu á miðvikudaginn. Farið hafi verið yfir stöðu húsnæðismála, fasteignakaup og framtíðaráform félagsins í bænum. „Þótt fundurinn hafi verið um margt gagnlegur, staðfesti hann þann rökstudda grun bæjaryfirvalda að það er ekki Fasteignafélagið Þórkatla sem stendur í vegi fyrir lausnum fyrir Grindvíkinga, heldur stjórnvöld. Á fundinum kom skýrt fram af hálfu fulltrúa Þórkötlu að félagið sé nánast að fullu í eigu ríkisins og þurfi að lúta vilja eiganda síns þegar kemur að stórum ákvörðunum um endurkaup og búsetu. Það er vitað að fasteignafélagið hafði fyrir nokkru unnið að útfærslum á endurkaupum og lausnum fyrir íbúa og var ekkert því til fyrirstöðu strax í mars að kynna þær útfærslur,“ segir í tilkynningunni. Stjórnvöld hafi hins vegar staðið í vegi fyrir því. í stað þess að greiða götu þeirra sem vilja og geta snúið heim, sé þrengt enn frekar að íbúum. Frá og með 1. september verður heimild fyrrverandi eigenda fasteigna í Grindavík til dvalar í bænum takmörkuð við tólf nætur á mánuði. Bæjarstjórn segir þetta munu hafa verulega neikvæð áhrif á samfélagið, viðhald eigna og lífið í bænum. Dvalarsamningarnir hafi verið mörgum líflína og mikilvægt skref til að máta sig við aðstæður í heimabænum á meðan beðið var eftir endurkaupasamningum. „Bæjarstjórn lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöld sýna gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins. Stjórnvöld hafa skýlt sér á bak við áhættumat sem unnið hefur verið án aðkomu eða samráðs við sveitarfélagið og tekur lítið sem ekkert tillit til þeirra miklu mótvægisaðgerða sem þegar hefur verið ráðist í af hálfu bæjarins.“ „Ný bæjarstjórn Grindavíkur krefst þess að ríkisstjórnin stígi fram úr skugga Þórkötlu og tali skýrt við heimamenn. Grindavíkurbær er tilbúinn til samstarfs um raunhæfar lausnir og krefst þess að heimkoma þeirra Grindvíkinga sem hennar óska, verði ekki tafin að óþörfu.“ Grindavík Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Mest lesið Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Segir Kúbu næsta á eftir Íran Erlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró til sín fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Mótmæla fyrirhugaðri brottfararstöð „Ávallt komið skýrt fram“ að ekki sé um að ræða fasta búsetu „Auðvitað stendur valdaklíkan saman“ Þingmenn sem hætta og hagræðing í skötulíki Sjá meira