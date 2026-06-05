Rafbyssum aldrei beitt oftar

Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs drógu laganna verðir rafbyssu úr slíðri eða ógnuðu með tækinu í þrjátíu málum og í fimm málum var því beitt. Þetta er mesta notkun rafbyssa á einum ársfjórðungi frá því að þær voru teknar til notkunar en á þriðja ársfjórðungi síðasta árs var rafbyssum beitt næst oftast, eða fjórum sinnum við handtöku.
Í fréttatilkynningu frá Ríkislögreglustjóra segir að embættið hafi gefið út ársfjórðungsskýrslur um notkun rafvarnarvopna svokallaðra frá því að þau voru tekin í notkun sem valdbeitingartæki hjá lögreglu í september 2024. Skýrslan sýni heildarnotkun lögreglu á rafvarnarvopnum frá upphafi.
Vopnin séu á sama stigi í valdbeitingarstiganum og kylfa og varnarúði og gefi lögreglu aukna möguleika á að velja þann varnarbúnað sem hæfir hverju verkefni. Með því sé leitast við að auka öryggi almennings og lögreglu.
Sem áður segir hafi rafvarnarvopn verið dregið úr slíðri eða ógnað með tækinu í þrjátíu málum og í fimm málum hafi því verið beitt.
„Er þetta mesta notkun tækisins á einum ársfjórðungi frá því að það var tekið til notkunar en á þriðja ársfjórðungi síðasta árs var vopninu beitt næst oftast eða fjórum sinnum við handtöku. Þegar skoðuð eru útköll sérsveitar og alvarleg ofbeldisbrot í janúar til mars á þessu ári má sjá að þau voru svipuð að fjölda og yfir sama tímabil í fyrra.“
Of snemmt sé að segja til um hvort tilvikum þar sem rafvarnarvopni er beitt fari fjölgandi, þar sem málin séu fá. Sem dæmi hafi rafvarnarvopni aldrei verið beitt á síðasta ársfjórðungi síðasta árs en í fjórum málum ársfjórðunginn á undan. Ríkislögreglustjóri muni halda áfram að birta ársfjórðungs tölur um valdbeitingu með rafvarnarvopni.