Innlent

Botn­laus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunar­máli og ó­á­nægja vegna Baldurs

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12.

Í hádegisfréttum verður rætt við formann samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu sem segir að Kvika banki sendi starfsfólki skýr skilaboð en félagið greiddi milljarða í arð sama dag og ellefu starfsmönnum var sagt upp.

Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms í nauðgunarmáli. Talskona Stígamóta segir að dómurinn í héraði hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings.

Einnig verður fjallað um samgöngur á Breiðafirði en frá og með mánudeginum verður ferjan Baldur færð til Vestmannaeyja vegna mikilla anna í flutningum þar. Bæjarstjóri Stykkishólm segir tilfærsluna óheppilega og ekki í samræmi við samkomulag við ríkið.

Grindvíkingar eru afar ósáttir við stjórnvöld og segja að eftir fund með forsvarsmönnum Þórkötlu á miðvikdag sé ljóst að það sé ekki fasteignafélagið sem stendur í vegi fyrir lausnum í húsnæðismálum Grindvíkinga.

Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum og segir af afsögn sín muni ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Við förum einnig yfir mögulegan fund Vólódímír Selenskí og Vladimír Pútín og segjum frá bakslagi í veikindum Mette-Marit krónprinsessu Noregs.

Í íþróttunum segjum við frá heimkomu Söru Bjarkar Gunnarsdóttur og förum yfir gríðarlega mikilvægan leik kvennalandsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu í dag.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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