Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs Smári Jökull Jónsson skrifar 5. júní 2026 11:52 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12. Í hádegisfréttum verður rætt við formann samtaka starfsmanna í fjármálaþjónustu sem segir að Kvika banki sendi starfsfólki skýr skilaboð en félagið greiddi milljarða í arð sama dag og ellefu starfsmönnum var sagt upp. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms í nauðgunarmáli. Talskona Stígamóta segir að dómurinn í héraði hafi verið í andstöðu við réttarvitund almennings. Einnig verður fjallað um samgöngur á Breiðafirði en frá og með mánudeginum verður ferjan Baldur færð til Vestmannaeyja vegna mikilla anna í flutningum þar. Bæjarstjóri Stykkishólm segir tilfærsluna óheppilega og ekki í samræmi við samkomulag við ríkið. Grindvíkingar eru afar ósáttir við stjórnvöld og segja að eftir fund með forsvarsmönnum Þórkötlu á miðvikdag sé ljóst að það sé ekki fasteignafélagið sem stendur í vegi fyrir lausnum í húsnæðismálum Grindvíkinga. Vilhjálmur Árnason mun segja af sér þingmennsku á næstu dögum og segir af afsögn sín muni ekki kosta ríkissjóð eina krónu. Við förum einnig yfir mögulegan fund Vólódímír Selenskí og Vladimír Pútín og segjum frá bakslagi í veikindum Mette-Marit krónprinsessu Noregs. Í íþróttunum segjum við frá heimkomu Söru Bjarkar Gunnarsdóttur og förum yfir gríðarlega mikilvægan leik kvennalandsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu í dag. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 5. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Innlent Mette-Marit á biðlista fyrir lungnaígræðslu Erlent Fleiri fréttir Hættu við samrunann vegna afskipta Samkeppniseftirlitsins Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Ákærður fyrir manndráp af gáleysi eftir banaslys á Lækjargötu Of seint að Jónas fái að hvíla í friði Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Sjá meira