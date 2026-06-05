Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi stefnir á sögulegt sund niður Lagarfljót. Tímasetning er ekki enn ljós en kappinn stefnir á að láta til skarar skríða um leið og veður leyfir eftir sjómannadag. Tilgangurinn er að vekja athygli á þjónustu Píetasamtakanna á Austurlandi og um land allt.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Píeta segir að enginn hafi áður reynt slíkt afrek en þess megi geta að skyggnið í leirlitu Lagarfljótinu sé aðeins um tveir sentimetrar, svo það eitt og sér sé ástæða til að undirbúa sig vel.
Björgunarsveitin Brimrún hafi staðið með honum í undirbúningnum og hún hafi kortlagt fljótið og leiðina, sem liggi frá Fljótsdal niður að Lagarfossvirkjun, sem séu nærri fimmtíu kílómetrar. Bæði sé áhugavert að fylgjast með ströngum undirbúningi sem og sundinu sjálfu, sem áætlað sé að taki um sólarhring, en sýnt verði frá bæði undirbúningnum og sundinu sjálfu á Instagramsíðu Sigurgeirs.
Sundið niður Lagarfljót er ekki það fyrsta sem Sigurgeir syndir fyrir Píeta en hann synti Ermarsundið í fyrra, eftir að hafa lært skriðsund á Youtube nokkrum árum fyrr.