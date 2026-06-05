Guðlaug M. Pálsdóttir hefur verið skipuð í embætti skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja til fimm ára frá 1. ágúst næstkomandi.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að Guðlaug búi yfir þrjátíu ára reynslu hjá skólanum, þar sem hún hafi gegnt fjölbreyttum störfum og ábyrgðarhlutverkum, meðal annars sem kennari, sviðsstjóri, áfangastjóri, aðstoðarskólameistari og settur skólameistari.
Guðlaug sé með meistaragráðu frá Háskóla Íslands í stjórnun menntastofnana auk kennslufræði til kennsluréttinda frá sama skóla. Hún hafi lokið grunnnámi í líffræði við Háskóla Íslands.
Alls hafi tveir sótt um embættið.