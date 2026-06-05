Innlent

Munu aug­lýsa eftir nýjum bæjar­stjóra

Atli Ísleifsson skrifar
Jóhann K. Jóhannsson, oddviti S-lista, verður forseti bæjarstjórnar og Helgi Jóhannsson, oddviti H-listans, formaður bæjarráðs.
Jóhann K. Jóhannsson, oddviti S-lista, verður forseti bæjarstjórnar og Helgi Jóhannsson, oddviti H-listans, formaður bæjarráðs.

Ný bæjarstjórn í Fjallabyggð fundaði í fyrsta sinn í gær. S-listi Jafnaðarfólks og H-listi Fyrir heildina í Fjallabyggð mynda nýjan meirihluta í bæjarstjórn.

Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og oddviti Jafnaðarmanna, segir í samtali við fréttastofu að nýr meirihluti hafi ákveðið að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra. 

Þórir Hákonarson, skrifstofustjóri sem gegnt hefur stöðu bæjarstjóra síðasta rúma árið, mun áfram gegna skyldum bæjarstjóra þar til að nýr hefur verið ráðinn.

S-listinn og H-listinn náðu báðir tveimur mönnum inn í bæjarstjórn, en Sjálfstæðismenn þremur.

Á fundinum í gær var ákveðið að Jóhann K. yrði forseti bæjarstjórnar og Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs.

Í Fjallabyggð er meðal annars að finna Siglufjörð og Ólafsfjörð.

Bæjarfulltrúar eru eftirfarandi:

  • Tómas Atli Einarsson (D)
  • Kristín Ágústa Eiðarsdóttir (D)
  • Guðrún Sif Guðbrandsdóttir (D)
  • Helgi Jóhannsson (H)
  • Kristinn Kristjánsson (H)
  • Jóhann K. Jóhannsson (S)
  • Pálmi Blængsson (S)
Fjallabyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin

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