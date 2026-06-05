Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Atli Ísleifsson skrifar 5. júní 2026 14:19 Jóhann K. Jóhannsson, oddviti S-lista, verður forseti bæjarstjórnar og Helgi Jóhannsson, oddviti H-listans, formaður bæjarráðs. Ný bæjarstjórn í Fjallabyggð fundaði í fyrsta sinn í gær. S-listi Jafnaðarfólks og H-listi Fyrir heildina í Fjallabyggð mynda nýjan meirihluta í bæjarstjórn. Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og oddviti Jafnaðarmanna, segir í samtali við fréttastofu að nýr meirihluti hafi ákveðið að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra. Þórir Hákonarson, skrifstofustjóri sem gegnt hefur stöðu bæjarstjóra síðasta rúma árið, mun áfram gegna skyldum bæjarstjóra þar til að nýr hefur verið ráðinn. S-listinn og H-listinn náðu báðir tveimur mönnum inn í bæjarstjórn, en Sjálfstæðismenn þremur. Á fundinum í gær var ákveðið að Jóhann K. yrði forseti bæjarstjórnar og Helgi Jóhannsson, formaður bæjarráðs. Í Fjallabyggð er meðal annars að finna Siglufjörð og Ólafsfjörð. Bæjarfulltrúar eru eftirfarandi: Tómas Atli Einarsson (D) Kristín Ágústa Eiðarsdóttir (D) Guðrún Sif Guðbrandsdóttir (D) Helgi Jóhannsson (H) Kristinn Kristjánsson (H) Jóhann K. Jóhannsson (S) Pálmi Blængsson (S) Fjallabyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Tengdar fréttir Lokatölur úr Fjallabyggð: Meirihlutinn heldur velli Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu. 17. maí 2026 03:11 Mest lesið „Erum við að fara að deyja?“ Innlent Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Innlent Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Innlent Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Innlent Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Innlent Repúblikanar unnu kjördæmastríðið Erlent Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Innlent Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Innlent „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Innlent Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna Innlent Fleiri fréttir Réttmæt reiði vegna ofurkjara kjörinna fulltrúa og embættismanna „Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn“ Tók fjögur ár að slá föstu að samræði við barn væri nauðgun Kærður fyrir að löðrunga hundinn sinn Óttast fordæmið sem ákvörðun ráðherra setur um Baldur Botnlaus gróðafýsn, viðsnúningur í nauðgunarmáli og óánægja vegna Baldurs „Erum við að fara að deyja?“ Saka stjórnvöld um að tefja endurreisn Grindavíkur Óvenjuleg fley undan ströndum Reykjavíkur Með um 2,8 milljónir í laun sem bæjarstjóri Kjarnorkuknúinn kafbátur í þjónustuheimsókn Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Íbúi á höfuðborgarsvæðinu kærður fyrir að „misþyrma“ gæludýrinu sínu Nýr bæjarstjóri fær rúmar 2,5 milljónir á mánuði Íslenskur ofurjeppi á leið í framleiðslu Dró sér fé sem gjaldkeri framboðsins Reyndist fangi undir rafrænu eftirliti Hundruð sitja um störfin, íslenskur bíll og Hildur Guðna í beinni Segir ekkert eiga að koma í veg fyrir að Airbus noti Reykjavík Rannsaka líkamsárás gegn unglingsstúlku Pálmi fékk kröfum Bríetar vísað frá að mestu Mótmæli við Austurvöll Vill leysa flöskuhálsinn í raforkumálum Vestfjarða með lagabreytingu Hátt á þriðju milljón á mánuði Án ökuréttinda og óhæfur til aksturs þegar banaslysið varð Livio skylt að greiða Ingunni 25 milljónir Lækka bílastæðagjöld við Seljalandsfoss Mótmælendur í Skuggasundi fá ekki krónu Sættust um bikbreiðuna Búvörusamningar framlengdir um ár Sjá meira