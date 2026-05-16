Gísli Gunnar Oddgeirsson hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunumí Grýtubakkahreppi – það er Grenivík og nærsveitum – í dag.
Þar fóru fram óbundnar kosningar, það er allir voru í framboði.
Kosið var í Grenivíkurskóla en á kjörskrá voru 281. Atkvæði greiddu 195, eða 69,39 prósent sem er heldur minna en við síðustu kosningar.
Enginn seðill var ógildur, einn seðill var auður.
Eftirtaldir hlutu kjör sem aðalmenn í sveitarstjórn Grýtubakkahrepps 2026 til 2030:
Varamenn voru kjörnir:
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.