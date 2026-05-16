Gísli Gunnar efstur í Grýtu­bakka­hreppi

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Grenivík. Visit North Iceland

Gísli Gunnar Oddgeirsson hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunumí Grýtubakkahreppi – það er Grenivík og nærsveitum – í dag.

Þar fóru fram óbundnar kosningar, það er allir voru í framboði.

Kosið var í Grenivíkurskóla en á kjörskrá voru 281. Atkvæði greiddu 195, eða 69,39 prósent sem er heldur minna en við síðustu kosningar.

Enginn seðill var ógildur, einn seðill var auður.

Eftirtaldir hlutu kjör sem aðalmenn í sveitarstjórn Grýtubakkahrepps 2026 til 2030:

  • Gísli Gunnar Oddgeirsson, 164 atkvæði
  • Þorgeir Rúnar Finnsson, 135 atkvæði
  • Inga María Sigurbjörnsdóttir, 129 atkvæði.
  • Árin Páll Jóhannsson, 74 atkvæði.
  • Ingólfur Kr. Ásgeirsson, 71 atkvæði.

Varamenn voru kjörnir:

  • 1. varamaður, Birgir Már Birgisson, 74 atkv. til 1. varam. og ofar
  • 2. varamaður, Sigrún Björnsdóttir, 82 atkv. til 2. varam. og ofar
  • 3. varamaður, Ingibjörg Þorvaldsdóttir, 80 atkv. til 3. varam. og ofar
  • 4. varamaður, Hörður Guðmundsson, 60 atkv. til 4. varam. og ofar
  • 5. varamaður, Stefán Hrafn Stefánsson. 48 atkv. til 5. varam. og ofar.
Grýtubakkahreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

