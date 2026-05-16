Halla Auðunardóttir hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningum sem fram fóru í Fljótsdalshreppi í dag. Óbundnar kosningar fóru þar fram og voru allir í framboði.
Eftirtalin voru kjörin í sveitarstjórn:
Kjörnir varamenn:
Alls voru 96 á kjörskrá, 67 greiddu atkvæði, kosningaþátttaka var 69,8%. Þrjú atvæði voru auð eða ógild.
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.