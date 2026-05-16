Halla hlaut flest at­kvæði í Fljóts­dals­hreppi

Atli Ísleifsson skrifar
Hengifoss í Fljótsdalshreppi.  Fljótsdalur

Halla Auðunardóttir hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningum sem fram fóru í Fljótsdalshreppi í dag. Óbundnar kosningar fóru þar fram og voru allir í framboði.

Eftirtalin voru kjörin í sveitarstjórn:

  • Halla Auðunardóttir, 58 atkvæði
  • Guðni Jónsson, 47 atkvæði
  • Þórhallur Jóhannsson, 30 atkvæði
  • Lárus Heiðarsson, 28 atkvæði
  • Helga Eyjólfsdóttir, 27 atkvæði, vann hlutkesti á móti Róshildi Ingólfsdóttur

Kjörnir varamenn:

  • Varamaður: Róshildur Ingólfsdóttir 27 atkvæði (aðalmanns og 1. varamanns)
  • Varamaður: Brynjar Darri Sigurðsson Kjerúlf 27 atkvæði (aðalmanns og 1.-2. varamanns)
  • Varamaður: Sebastían Andri Kjartansson 29 atkvæði (aðalmanns og 1.-3. varamanns)
  • Varamaður: Ólafur Þórðarson 30 atkvæði (aðalmanns og 1.-4. varamanns)
  • Varamaður: Gunnar Gunnarsson 26 atkvæði (aðalmanns og 1.-5. varamanns)

Alls voru 96 á kjörskrá, 67 greiddu atkvæði, kosningaþátttaka var 69,8%. Þrjú atvæði voru auð eða ógild.

Fljótsdalshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Kosningavaktin 2026: Allt um kosningarnar á einum stað

Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.

