Miðað við fyrstu tölur í Hafnarfirði er meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar ekki fallinn, líkt og skoðanakannanir höfðu bent til. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur samkvæmt fyrstu tölum.
Þegar 9.200 atkvæði hafa verið talin í Hafnarfirði skiptast þau svo:
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut tæplega 31 prósents fylgi í kosningunum fyrir fjórum árum og fékk fjóra menn líkt og Samfylkingin sem fékk 29 prósenta fylgi. Framsókn náði inn tveimur mönnum með tæplega 14 prósenta fylgi og Viðreisn einum manni með 9,1 prósents fylgi.
Sjálstæðisflokkur og Framsókn mynduð í kjölfarið eins manns meirihluta en 11 fulltrúar sitja í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Miðað við fyrstu tölur heldur sá meirihluti en Framsókn bætir við sig einum manni á meðan Sjálfstæðisflokkur tapar einum.
Miðað við fyrstu tölur fá Sjálfstæðisflokkur og Framsókn þrjá menn hvor, Samfylking tvo, Viðreisn tvo, Miðflokkur einn og vinstrið engan.