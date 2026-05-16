Haraldur og fé­lagar með flesta full­trúa

Atli Ísleifsson skrifar
L-listinn hlaut þrjá menn kjörna en E-listi Uppbyggingar tvo.
L-listinn hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi í dag.

Oddvitinn Haraldur Þór Jónsson hefur verið áberandi í þjóðfélagsumræðunni á kjörtímabilinu vegna orku- og skipulagsmála en hann leiðir lista Samvinnulistans (L).

Haraldur Þór Jónsson sveitarstjóri. Aðsend

L-listinn hlaut þrjá menn kjörna en E-listi Uppbyggingar tvo menn kjörna.

Á kjörskrá voru 496, en alls voru talin 424 atkvæði og var kjörsókn 85,5 prósent.

Skiptast atkvæði þannig:

  • E listi Uppbyggingar 179 atkvæði með 2 menn.
  • L listi Samvinnulistinn 240 atkvæði með 3 menn.
  • Auður seðlar voru 2 og ógildir seðlar voru 3.

Í sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps fyrir kjörtímabilið 2026-2030 eru kjörin:

Aðalmenn

  1. Haraldur Þór Jónsson (L-listi)
  2. Gunnar Örn Marteinsson (E-listi)
  3. Vilborg Ástráðsdóttir (L-listi)
  4. Ingibjörg Sæunn Jónsdóttir (E-listi)
  5. Harpa Dís Harðardóttir (L-listi)
Skeiða- og Gnúpverjahreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

