Ásdís Kristjánsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segist vera himinlifandi með fyrstu tölur. Yrðu það lokatölur fengi Sjálfstæðisflokkurinn hreinan meirihluta í bænum. Annar frambjóðandi flokksins var í áfalli. Allir oddvitar í Kópavogi virðast sáttir við sitt.
Flokkurinn er með 45 prósenta fylgi í fyrstu tölum og er langstærstur. „Þetta eru frábærar tölur, þetta er sá meðbyr sem við erum búin að finna fyrir, þetta er búið að ganga ofboðslega vel, höfum lagt allt í þetta, frábær niðurstaða eins og sakir standa en þetta eru auðvitað bara fyrstu tölur,“ segir Ásdís við Elísabetu Ingu fréttakonu Sýnar.
„Ég er auðvitað ofboðslega stolt, líka um leið, meyr yfir þessari frábæri niðurstöðu. Vissulega voru þetta mínar björtustu væntingar, þetta endurspeglar það sem við höfum fundið á síðustu vikum, við höfum gengið í hús og við finnum að Kópavogsbúar eru ánægðir.“
„Þau eru rosalega góð, það er ekki hægt annað, þetta er auðvitað bara fram úr okkar björtustu vonum, þetta eru auðvitað bara fyrstu tölur en við höfum fundið fyrir miklum meðbyr,“ sagði Hjördís Ýr Johnson í viðtali við Bjarka Sigurðsson úr kosningapartýi Sjálfstæðisflokksins í Turninum í Kópavogi. Þar mátti vart heyra í viðmælanda yfir fagnaðarlátum.
Hjördís viðurkennir að hún sé í áfalli yfir tölunum. Það væri draumur að þetta yrði lokaniðurstaðan, þó það séu allar líkur á að þetta muni breytast.
„Ég skal alveg viðurkenna að þetta kemur á óvart en maður getur ekki verið annað en ótrúlega ánægður. Maður er með frábæran hóp, vinna vinnuna vel á gleði, orku og við erum mjög sátt.“
Orri Vignir Hlöðversson oddviti Framsóknar sagði við Elísabetu Ingu að hann væri sáttur við fylgi hans flokks. 11 prósent og einn mann í bæjarstjórn en 2022 fékk flokkurinn tvo. Síðan hefur flokkurinn verið í meirihlutasamstarfi með Sjálfstæðisflokknum.
Orri, hvers vegna er fylgið ekki að skila sér til ykkar fyrst bæjarbúar eru svona sáttir við bæjarstjórn?
„Það er góð spurning. Við höfum átt í góðu samstarfi með Sjálfstæðismönnum, ég óska þeim hjartanlega til hamingju, hvað okkur varðar, er ljóst að við erum að vinna okkur verulega upp miðað við kannanir.“
Þannig segist Orri vera sáttur með að enda með þetta fylgi, Framsókn sé stærri en Viðreisn og stærri en Miðflokkur en Orri tekur fram að hann hefði viljað halda seinni manninum.
Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingarinnar segist líka vera sáttur. Flokkurinn tvöfaldi fylgi sitt með nítján prósenta fylgi og segist Jónas þakklátur.
Hefðiru ekki viljað fella meirihlutann?
„Það er alltaf markmiðið að koma á breytingum, nóttin er ung, við erum enn að telja hérna í Kórnum, það er aldrei að vita hvað gerist með kvöldin en auðvitað virðum við niðurstöðu kjósenda.“
Ertu svekktur?
„Nei, ég er ótrúlega þakklátur fyrir fólkið, við höfum unnið að þessu myrkranna á milli í margar vikur.“
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.
