Aðeins einn listi bauð fram til hreppsnefndar í Kjósarhreppi að þessu sinni og voru fulltrúar A-lista – Íbúa í Kjós því sjálfkjörnir samkvæmt kosningalögum. Efstu fjórir frambjóðendurnir hlutu endurkjör.
Fimm aðalmenn eru í hreppsnefndinni og fimm varamenn. Alls voru 319 íbúar skráðir í Kjósarhreppi í byrjun árs.
Tveir listar buðu þar fram í sveitarstjórnarkosningunum sem fram fóru árið 2022: Þ-listi og áðurnefndur A-listi sem hlaut þá eins manns meirihluta. Þóra Jónsdóttir sem skipar 4. sæti A-lista í dag náði áður kjöri fyrir Þ-lista.
Þrátt fyrir að ekki hafi verið kosið bauð sveitarfélagið upp á kosningakaffi í dag. „Að venju er það kvenfélag Kjósarhrepps sem sér um baksturinn og galdrar fram sínar frábæru vöfflur,“ segir á vef sveitarfélagsins.
Frétt og fyrirsögn hefur verið uppfærð.