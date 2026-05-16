Innlent

Sjálf­kjörin í Kjósarhreppi

Eiður Þór Árnason skrifar
Kjósarhreppur er sveitarfélag á Vesturlandi.
Kjósarhreppur er sveitarfélag á Vesturlandi. Af vef Kjósarhrepps

Aðeins einn listi bauð fram til hreppsnefndar í Kjósarhreppi að þessu sinni og voru fulltrúar A-lista – Íbúa í Kjós því sjálfkjörnir samkvæmt kosningalögum. Efstu fjórir frambjóðendurnir hlutu endurkjör.

Fimm aðalmenn eru í hreppsnefndinni og fimm varamenn. Alls voru 319 íbúar skráðir í Kjósarhreppi í byrjun árs.

Tveir listar buðu þar fram í sveitarstjórnarkosningunum sem fram fóru árið 2022: Þ-listi og áðurnefndur A-listi sem hlaut þá eins manns meirihluta. Þóra Jónsdóttir sem skipar 4. sæti A-lista í dag náði áður kjöri fyrir Þ-lista.

Þrátt fyrir að ekki hafi verið kosið bauð sveitarfélagið upp á kosningakaffi í dag. „Að venju er það kvenfélag Kjósarhrepps sem sér um baksturinn og galdrar fram sínar frábæru vöfflur,“ segir á vef sveitarfélagsins.

Frambjóðendur A-lista eru eftirfarandi:

  1. Jóhanna Hreinsdóttir, bóndi og oddviti sveitarstjórnar
  2. Sigurþór Ingi Sigurðsson, rennismiður og varaoddviti sveitarstjórnar
  3. Jón Þorgeir Sigurðsson, verkstjóri og sveitarstjórnarfulltrúi
  4. Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur og sveitarstjórnarfulltrúi
  5. Díana Þorsteinsdóttir, forstöðumaður og vörustjóri
  6. Brynja Baldursdóttir, sölu- og rekstrarstjóri
  7. Andri Jónsson, verkstjóri úrgangsmála
  8. Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, bóndi og aðjunkt
  9. Elvar Gunnarsson, leikstjóri og handritshöfundur
  10. Sigurbjörn Hjaltason, bóndi

Frétt og fyrirsögn hefur verið uppfærð.

Kjósarhreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið