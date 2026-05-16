Innlent

Fyrstu tölur úr Kópa­vogi: Sjálf­stæðis­flokkur einn í meiri­hluta

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Það var kátt á hjalla hjá Sjálfstæðismönnum í Kópavogi þegar fyrstu tölur lágu fyrir. Jón Gunnarsson þingmaður fagnaði með einum Guinness.
Það var kátt á hjalla hjá Sjálfstæðismönnum í Kópavogi þegar fyrstu tölur lágu fyrir. Jón Gunnarsson þingmaður fagnaði með einum Guinness. Vísir/vilhelm

Sjálfstæðisflokkurinn er með langmesta fylgið í Kópavogi samkvæmt fyrstu tölum og fær sex menn miðað við þær. Yfirkjörstjórn í Kópavogi kynnti tölurnar rétt í þessu. 

Atkvæði skiptast svo samkvæmt fyrstu tölum:

  • Talin atkvæði: 10.087
  • Framsóknarflokkur: 1.075, 10,8 prósent
  • Viðreisn: 957, 9,6 prósent
  • Sjálfstæðisflokkur: 4.552, 45,8 prósent
  • Sósíalistaflokkur: 168, 1,7 prósent
  • Miðflokkur: 980, 9,9 prósent
  • Samfylking: 1.914, 19,3 prósent
  • Vinstri græn og óháð: 285, 2,9 prósent
Ásdís Kristjánsdóttir er oddviti Sjálfstæðismanna í Kópavogi.Vísir/Vilhelm

Sjálfstæðisflokkur og Framsókn voru saman í sex manna meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs á nýliðnu kjörtímabili. Samkvæmt fyrstu tölum fengi Sjálfstæðisflokkur sex menn og þyrfti því ekki að taka með sér samstarfsflokk í meirihluta. Samfylking fengi tvo menn, Framsókn einn, Miðflokkur einn, Viðreisn einn og aðrir engan.

Fréttin hefur verið uppfærð. 

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið