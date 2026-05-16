Sjálfstæðisflokkurinn er með langmesta fylgið í Kópavogi samkvæmt fyrstu tölum og fær sex menn miðað við þær. Yfirkjörstjórn í Kópavogi kynnti tölurnar rétt í þessu.
Atkvæði skiptast svo samkvæmt fyrstu tölum:
Sjálfstæðisflokkur og Framsókn voru saman í sex manna meirihluta í bæjarstjórn Kópavogs á nýliðnu kjörtímabili. Samkvæmt fyrstu tölum fengi Sjálfstæðisflokkur sex menn og þyrfti því ekki að taka með sér samstarfsflokk í meirihluta. Samfylking fengi tvo menn, Framsókn einn, Miðflokkur einn, Viðreisn einn og aðrir engan.
Fréttin hefur verið uppfærð.