Öðru­vísi kapp­ræður í beinni út­sendingu með gestum í sal

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Elísabet Inga Sigurðardóttir, Sunna Sæmundsdóttir og Bjarki Sigurðsson stýra kappræðunum á Sýn og Vísi.
Oddvitar níu framboða í Reykjavík mæta í kappræður á Sýn og Vísi með gestum í sjónvarpssal klukkan 19:30 miðvikudagskvöldið 13. maí.

Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýra kappræðunum þar sem oddvitarnir verða krafðir um afstöðu í stóru málunum í borginni en líka umtöluðum samfélagsmálum. Þá tekur Bjarki Sigurðsson atvinnuviðtal hvern og einn oddvita.

Við rifjum upp hápunkta síðasta árs í snaggaralegum annál og birtum ylvolgar tölur úr nýrri könnun Maskínu fyrir fylgi flokkanna í borginni.

Ekki missa af spennandi kappræðum miðvikudagskvöldið 13. maí klukkan 19:30.

Fylgjast má með kappræðunum á myndlyklum Vodafone og Símans, í Sýnarappinu eða hér á Vísi. 

