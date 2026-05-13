Oddvitar níu framboða í Reykjavík mæta í kappræður á Sýn og Vísi með gestum í sjónvarpssal klukkan 19:30 miðvikudagskvöldið 13. maí.
Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýra kappræðunum þar sem oddvitarnir verða krafðir um afstöðu í stóru málunum í borginni en líka umtöluðum samfélagsmálum. Þá tekur Bjarki Sigurðsson atvinnuviðtal hvern og einn oddvita.
Við rifjum upp hápunkta síðasta árs í snaggaralegum annál og birtum ylvolgar tölur úr nýrri könnun Maskínu fyrir fylgi flokkanna í borginni.
Fylgjast má með kappræðunum á myndlyklum Vodafone og Símans, í Sýnarappinu eða hér á Vísi.