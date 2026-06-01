„Mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. júní 2026 20:03 Falleg vinátta myndaðist hjá Aleksu og Evu Ruzu eftir Instagram skilaboð. Instagram „Þetta er held ég ein fallegasta gjöf sem ég hef fengið. Að Aleksa hafi verið stödd í heimalandi sínu að versla kjólaefni, sjá eitthvað efni og hugsa beint til mín, það er ótrúlega fallegt,“ segir skemmtikrafturinn Eva Ruza sem klæddist ógleymanlegum kjól við guðdómlegan stað á Garda-vatni þegar hún gaf saman Gerði í Blush og Jakob Fannar. Eva Ruza er líklega einn þekktasti skemmtikraftur landsins og hefur troðið upp í ófáum veislunum sem veislustjóri og stemningsdrottning. Hún er rosaleg áhugakona um kjóla og er óhrædd við litadýrð og glamúr. Í fyrra fékk hún allt í einu skilaboð á samfélagsmiðlinum Instagram sem hún segir að hafi hitt sig í hjartastað. View this post on Instagram A post shared by 🌟 Eva Ruza🌟 (@evaruza) Óraunveruleg tilfinning „Þau voru frá konu sem heitir Aleksa Vitkovska. Hún hefur fylgt mér í dágóðan tíma og var stödd í heimalandi sínu en hún býr á Íslandi. Þar var hún að skoða og kaupa kjólaefni en hún er ótrúlega hæfileikaríkur fatahönnuður. Hún sá efni, hugsaði beint til mín, teiknaði skissu af kjól og sendi mér og sagði mér í leiðinni að það myndi vera henni sannur heiður að fá að sauma kjól á mig,“ segir Eva um þessa listrænu konu. View this post on Instagram A post shared by Aleksa Vitkovska | Fashion | Fashion Designer | Dresses (@aleksa.vitkovska) Að sögn Evu tóku við nokkrir mánuðir af hittingum, mælingum og fleira fjöri sem fylgir kjólaferlinu og eru þær stöllur nú orðnar perluvinkonur í nokkra mánuði. Útkoman var einstakur bleikur kjóll sem Eva segir vera fallegustu flík sem hún hefur nokkurn tíma átt. „Það var einhver önnur tilfinning að klæðast kjól sem var sérstaklega saumaður utan á mig. Það toppaði allt að ég gat notað hann við jafn fallegt tilefni og brúðkaup Gerðar og Jakobs var.“ Brúðkaupin gerast vart glæsilegri.Sunday & White Studio Leið eins og alvöru prinsessu Eva segir að hvert einasta smáatriði í kjólnum hafi verið úthugsað. „Og það að hugsa út í allt sem hún þurfti að handsauma í kjólinn gerir mig í raun orðlausa. Mér leið í alvöru eins og prinsessu. Ég hef margoft klæðst kjólum sem eru stórkostlegir en þessi var eitthvað annað.“ Hún segist hafa orðið meyr þegar hún fékk fyrstu skilaboð frá Aleksu. „Að einhver skuli hugsa svona til mín og vilja leggja þessa vinnu á sig, sem það er að sauma kjól á mig, sérstaklega frá manneskju sem eg hafði aldrei hitt né þekkt. Þetta er held ég ein fallegasta gjöf sem ég hef fengið. Að Aleksa hafi verið stödd í heimalandi sínu að versla kjólaefni, sjá eitthvað efni og hugsa beint til mín. Það er ótrúlega fallegt. Ég mun aldrei geta þakkað henni nógu mikið fyrir. Hún er svo hæfileikarík og dásamleg inn að beini. Ég lyfti henni á hæsta stall og hvet alla til að kynna sér hönnunina hennar.“ Aleksa og Eva í mátun.Aðsend Toppar alla aðra kjóla Það var ekki leiðinlegt að klæðast einstakri flík fyrir svona líka einstakt tilefni en brúðkaupið hefur vakið mikla athygli fyrir glæsileika og fjörugar myndir. „Ég á náttúrulega gríðarlegt magn af kjólum, í öllum regnbogans litum og stílum, en þessi toppar þá alla. Ég veit að þegar ég verð gömul kona mun ég strjúka yfir hann og hugsa um skilaboðið sem rataði til mín á Instagram í denn. Sömuleiðis um tímann sem ég flögraði yfir að Gardavatni í fallegasta kjólnum til að gefa Gerði og Jakob saman og skemmta svo fólkinu þeirra með mínum besta vini, Hjálmari Erni. Þetta var svo mikill heiður og í alla staði ógleymanlegt að fá að gigga fyrir svona dásamleg brúðhjón,“ segir Eva að lokum og brosir út að eyrum. Eva María og Birna Hrönn eigendur Pink Iceland aðstoðuðu Gerði við skipulag brúðkaupsins og eru hér ásamt Evu Ruzu og Hjálmari Erni. Hjálmar var í sérsaumuðum jakkafötum frá Kölska.