Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. júní 2026 12:07 Kvikmyndirnar Backrooms og Obsession gerðu sér lítið fyrir og pökkuðu Mandalorian og Grogu saman. Nýafstaðin bíóhelgi vestanhafs var söguleg. Hryllingsmyndirnar Backrooms og Obsession sem eru báðar eftir unga leikstjóra sem byrjuðu ferilinn á Youtube höfðu betur gegn stórmyndinni Mandalorian og Grogu. Stjörnustríð virðist vera að missa tak sitt á menningunni því aðsókn á Mandalorian og Grogu dróst saman um sjötíu prósent milli helga. Súrrealíski sálfræðitryllirinn Backrooms í leikstjórn hins tvítuga Kane Parsons var frumsýndur í Bandaríkjunum um helgina og endaði myndin tekjuhæst með 81 milljón í miðasölutekjur. Í öðru sæti var hrollvekjan Obsession með 26 milljónir en hún er komin með 100 milljónir í tekjur eftir þrjár vikur í bíóhúsum. Góð viðbrögð áhorfenda og gagnrýnenda hafa gert að verkum að aðsókn myndarinnar hefur aukist viku frá viku. Ein stærstu tíðindin eru að aðsókn á ævintýramyndina Mandalorian og Grogu dróst saman um sjötíu prósent milli helga. Þangað til núna hafa myndir úr Stjörnustríðsbálknum halað inn tekjum en tekjur Mandalorian og Grogu þessa helgina voru einungis 25 milljónir þrátt fyrir að vera sýnd á miklu fleiri skjám en hryllingsmyndirnar tvær fyrrnefndu. Alls hefur Mandalorian og Grogu halað inn 137,4 milljónum í Bandaríkjunum og tæpum 250 milljónum á heimsvísu. Það er vissulega gríðarmikill peningur en kostnaður Disney við framleiðslu myndarinnar var samt 165 milljónir sem þýðir að hún á enn nokkuð í land með að teljast hagkvæm. Almenna reiknireglan er að myndir þurfi að hala inn framleiðslukostnaðinum margfölduðum með 2,5 sem í þessu tilviki væri rúmar 400 milljónir dala. „Önnur helgin þurfti að vera stór en Mandaloria og Grogu brotlenti algjörlega,“ sagði Bock við Variety en taldi það þó frekar merki um viðbrögð við myndinni sjálfri en Stjörnustríði í heild sinni. Myndin átti að vera upphafið að endurkomu Stjörnustríðs í bíóhús eftir sjö ára fjarveru. Forsvarsmenn Lucasfilm og Disney eru varla sáttir við viðtökurnar og binda vonir við að Stjörnustríð: Stjörnukappinn, ævintýramynd í leikstjórn Shawn Levy og með Ryan Gosling í aðahlutverki, muni ganga betur næsta sumar. Youtube-kynslóðin er mætt Hin stóru tíðindin eru velgengni þessara tveggja hryllingsmynda eftir unga leikstjóra sem hafa byrjað ferilinn á Youtube þar sem þeir hafa þróað hugmyndir sínar og sankað að sér stórum fylgjendahópi. Ný kynslóð kvikmyndafólks virðist vera að spretta fram þar. „Þetta ætti að valdefla kvikmyndaiðnaðinn. Það er kominn nýr áhorfendahópur og hann er að bíða eftir svona efni,“ sagði Jeff Bock, aðsóknargreinandi hjá greiningarfyritækinu Exhibitior Relations, í samtali við Variety um tíðindin. Backrooms er hugarsmíð hins tvítuga Kane Parsons sem hefur síðustu tíu ár framleitt samhangandi myndbönd á Youtube sem fjalla um svokölluð bakherbergi, dularfull millibilsrými (e. liminal spaces). Myndin segir frá eiganda húsgagnaverslunar (Chiwetel Ejiofor) sem uppgötvar dyr sem leiða hann inn í dularfullt rými. Þegar maðurinn hverfur fer sálfræðingurinn hans (Renate Reinsve) á efir honum inn í bakherbergin. Renate Reinsve hefur átt gott ár. Backrooms er framleidd af A24 og kostaði einungis tíu milljónir að framleiða, sem gerir hana að einni arðbærustu mynd ársins. Myndin hefur þegar slegið fjölmörg aðsóknarmet. Þetta er stærsta opnunarhelgi A24-myndar, stærsta opnunarhelgin fyrir nýja hryllingsmynd sem byggir ekki á öðru efni og svo er Parsons yngsti leikstjórinn til að vera á topp aðsóknarlistans í Bandaríkjunum. „Við vissum að sjálfstæðar hryllingsmyndir væru heitar en við vissum ekki að þær væru svona heitar. Þær eru í rauninni að keppa við stórmyndir sumarsins,“ sagði hann jafnframt. Obsession er leikstýrt af hinum 26 ára Curry Barker sem sló í gegn á Youtbe með sketsaþáttunum that's a bad idea ásamt Cooper Tomlinson. Barker leikstýrði síðan fyrstu mynd sinni árið 2024, Milk & Serial, fyrir 800 dali og gaf hana frítt út á Youtube. Það leiddi til þess að hann fékk séns hjá framleiðslufyrirtækinu WME Group og gerði Obsession fyrir um eina milljón dala. Obsession fjallar um unga manninn Bear (Michael Johnston) sem kaupir yfirnáttúrulegt leikfang sem gerir honum kleift að óska þess að vinkona hans, Nikki (Inde Navarrette) verði ástfangin af honum. Afleiðingarnar af þessu ástarkrukki reynast ófyrirséðar og hrollvekjandi. Inde Navarrete hefur vakið athygli. „Hvort þetta er undanfari nýs tímabils eða hugarfarsbreytingar fyrir bransann er enn óséð. En það ætti að lofsama þennan farveg frá Youtube yfir á stóra skjáinn. Þetta er framleiðsluleiðsla sem hefur ekki verið til staða fyrr en nú,“ sagði Paul Dergarabedia, forstjóri markaðstrenda hjá Comscore, við Variety. Parsons og Barker eru ekki einu Youtube-leikstjórarnir sem hafa náð að taka stökkið yfir á stóra skjáinn. Fyrr á árinu kom út sæfæ-hrollvekja Iron Lung eftir Mark Fischibach, sem er betur þekktur sem Markiplier, og svo hafa áströlsku tvíburarnir Danny og Michael Philippou gert það gott með kvikmyndunum Talk to Me (2022) og Bring Her Back (2025). 