Andri Stefánsson framkvæmdastjóri ÍSÍ segir tvennt ólíkt að vera félagi í íþróttafélagi og iðkandi. Óheimilt sé að meina fólki aðgengi að íþróttafélagi. Þetta segir Andri skýrt í lögum ÍSÍ.
Vísir birti frétt í morgun sem vakti verulega athygli en þar er greint frá bréfi sem Helga Þórðardóttir, lögfræðingur stjórnsýslusviðs ÍSÍ, skrifaði og sendi á GSÍ sem sendi það áfram til aðildarfélaga Golfsambandsins.
Þar er að finna leiðbeiningar og kemur meðal annars kemur fram að golfklúbbunum er óheimilt að halda fólki utan félaga. En í stærstu golfklúbbunum hefur tíðkast lengi, ekki síst eftir að golfæðið náði hámarki, að halda úti biðlistum. Þá hafa þessir biðlistar lengst.
Andri segir að þarna sé verið að skýra ákveðna hluti en aðalatriði sé að átta sig á greinarmuninum sem gerður er á þessu tvennu. Það megi einfaldlega ekki takmarka aðgengi fólks að íþróttafélögum.
„Eiga allir sem eru ljóshærðir að geta gengið í félagið en aðrir ekki? Hvar dregur þú línuna? Íþróttafélög þurfa að vera opin fyrir alla. Allir eiga að hafa jafnt aðgengi að íþróttafélögum,“ segir Andri.
Framkvæmdastjórinn segir að lög ÍSÍ séu samræmd fyrir íþróttahreyfinguna í heild sinni og þessi regla hafi farið í gegnum ótal íþróttaþing og lögfræðinga. Andri nefnir sem dæmi hópíþróttir á borð við fótbolta, þar sé fullt af félögum en ekki séu allir sem nýti aðstöðuna og spili. Þetta fari ekki endilega saman og félagaaðild geti verið með ýmsu móti.
Andri segir það rétt að aðild að golfklúbbi gangi yfirleitt út á að félagar hafi þar með aðgang að golfvelli viðkomandi félags.
„Við erum að reyna að skýra þetta. Ef við tökum til að mynda Þorlákshöfn sem dæmi þá er þar verið að bjóða sérstaka aðild án þess þó að viðkomandi séu félagar. En takmörkuð félagsaðild er óheimil. Takmörkuð iðkunaraðild er svo annar handleggur.“
Það er þá hausverkur golfklúbbanna að vera með útfærsluatriði, það sé ekki með þessu verið að opna fyrir að allir komist inn á vellina. „Það er hvers klúbbs að útfæra það. En þú getur ekki bannað fólki að gerast félagi í golfklúbbi.“