Innlent

Sjö vilja em­bætti skóla­meistara FB

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er á meðal umsækjenda.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er á meðal umsækjenda. vísir/sigurjón

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, fyrrverandi rektor Háskólans á Bifröst, er á meðal sjö umsækjenda um embætti skólameistara Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Listi yfir umsækjendur hefur verið birtur á vefsíðu Stjórnarráðsins.

Embættið var auglýst laust til umsóknar þann 8. apríl síðastliðinn með umsóknarfresti til og með 27. apríl. 

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, skipar í embættið til fimm ára í senn að fenginni umsögn hlutaðeigandi skólanefndar skv. 6. grein laga um framhaldsskóla og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.

Umsækjendur:

  • Elvar Jónsson, leiðtogi farsældar barna
  • Guðmundur Stefán Gunnarsson, kennari og íþróttafræðingur
  • Harpa Jörundardóttir, framhaldsskólakennari og sérfræðingur
  • Hrafnhildur Hafberg, framhaldsskólakennari, alþjóðafulltrúi og kynningarstjóri
  • Margrét Jónsdóttir Njarðvík, fyrrverandi rektor
  • Nanna Kristjana Traustadóttir, sérfræðingur
  • Víðir Stefánsson, aðstoðarskólameistari
Framhaldsskólar Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið