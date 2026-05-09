Fimm eru særðir eftir að bifreið var ekið inn í þvögu gangandi vegfarenda í miðbæ Arnold í Nottinghamskíri í Bretlandi í nótt. Einn þeirra særðu er í lífshættu og var fluttur á gjörgæslu að sögn lögreglu á svæðinu.
Breska ríkisútvarpið greinir frá. Þar kemur fram að íbúar í grennd við svæðið séu skelfingu lostnir eftir atvikið. Myndir frá vettvangi sýna að mikið tjón varð á bílnum sem var ekið. Ökumannsins er enn leitað en hann lagði á flótta frá vettvangi fótgangandi.
Einhvers konar átök áttu sér stað nærri miðbæ Arnold áður en bílnum var ekið á gangandi vegfarendur. Lögreglan telur að átökin eða ágreiningurinn sem um ræðir hafi leitt til voðaverksins. Atvikið átti sér stað klukkan 01.12 í nótt.
Málið er nú rannsakað af lögreglu á svæðinu sem telur sig vita hver árásarmaðurinn er. Ekki er litið á málið sem hryðjuverkaárás og ekki er talið að hætta steðji að almenningi.