Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Ída Marín Hermannsdóttir svaraði gagnrýni á spilamennsku sína með FH á dögunum með því að spila frábærlega í leik gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deildinni.
Sérfræðingar Bestu markanna voru alls ekki hrifnir af frammistöðu Ídu í leik FH gegn Þrótti Reykjavík á dögunum. Þótti hún vera löt og kannski ekki alveg náð sínu besta fram bara heilt yfir í upphafi tímabilsins.
Í 2-1 sigri gegn Grindavík/Njarðvík í Kaplakrika á miðvikudaginn síðastliðinn sýndi Ída, sem hefur verið að spila vel með íslenska landsliðinu upp á síðkastið, sínar bestu hliðar. Frammistaða hennar í þeim leik heillaði sérfræðinga Bestu markanna á Sýn Sport.
„Sérstaklega út frá síðasta leik. Gegn Þrótti Reykjavík þar sem að hún var löt og það var skrýtin holning á henni,“ sagði Fanndís Friðriksdóttir ein af sérfræðingum Bestu markanna. „Allt annað að sjá hana.“
Þetta þurfi að sjást frá Ídu sem er ein af burðarásunum í liði FH.
„Ída er frábær leikmaður sem kom vel inn í landsliðsverkefni með íslenska landsliðinu. Þá er kúnstin að halda áfram,“ bætti Helena Ólafsdóttir, umsjónarmaður Bestu markanna við.
