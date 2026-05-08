Samföngum Ghislaine Maxwell, fyrrverandi kærustu og aðstoðarkonu Jeffreys Epstein, var refsað fyrir að kvarta yfir því að hún hefði verið sett í sama lágmarksöryggisfangelsi og þær. Nokkrar konur voru fluttar í verra fangelsi eftir að þær tjáðu sig um veru Maxwell í fangelsinu og voru skammaðar af yfirmanni fangelsisins, þótt reglur fangelsisins leyfðu þeim tæknilega séð að tjá sig við fjölmiðla.
Samfangarnir segja Maxwell fá mun betri meðferð en aðrir í fangelsinu. Um er að ræða fangabúðir í Bryan í Houston, þar sem konur sem dæmdar eru fyrir aðra glæpi en ofbeldisglæpi. Þar hafa konur eins Elisabeth Holmes, stofnandi Theranos, og Jen Shah, úr þáttunum The real housewives of Salt Lake city, afplánað dóma sína.
Blaðamenn CNN ræddu við nokkrar konur sem voru í fangabúðunum með Maxwell og höfðu þær allar svipaða sögu að segja.
Ein sagði yfirmann fangelsisins hafa öskrað á hóp fanga þegar ein þeirra kvartaði yfir því að barnaníðingur væri í fangabúðunum með þeim.
Maxwell var árið 2021 dæmd í tuttugu ára fangelsi fyrir mansal, fyrir að hafa útvegað Epstein konur og táningsstúlkur til að brjóta á í gegnum árin. Hún var að afplána dóm sinn í alríkisfangelsi í Flórída en var fyrir tæpu ári síðan send í mun þægilegra fangelsi í Texas.
Fyrirspurnum fjölmiðla um af hverju hún var flutt var ekki svarað af yfirvöldum vestanhafs.
Síðar kom þó í ljós að Todd Blanche, þáverandi aðstoðardómsmálaráðherra, sem er nú starfandi dómsmálaráðherra eftir að Donald Trump, forseti rak Pam Bondi, hafði tekið viðtal við Maxwell í Flórída.
Þremur vikum eftir að Maxwell var flutt milli fangelsa birti ráðuneytið afrit og upptökur frá viðtalinu þar sem fram kom að Maxwell hafði lýst því yfir að hún hefði aldrei séð Donald Trump, sem var lengi vinur Epsteins, gera neitt ósæmilegt. Í viðtalinu við Blanche jós Maxwell lofi yfir forsetann.
„Ég sá forsetann í rauninni aldrei í nokkurs konar nuddaðstæðum. Ég varð aldrei vitni að forsetanum í neinum óviðeigandi aðstæðum á nokkurn hátt. Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn,“ sagði Maxwell.
Dæmdir kynferðisbrotamenn og konur eiga yfirleitt ekki rétt á því að afplána í lágmarksöryggisfangelsum vestanhafs. Sérfræðingar segja í samtali við CNN að flutningur hennar til fangelsisins í Texas hafi verið mjög óhefðbundinn.
Demókratar í dómsmálanefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings kvörtuðu yfir því í fyrra að þeir hefðu fengið veður af því að Maxwell fengi sérstaka meðferð í fangelsisbúðunum í Flórída. Þeir sögðu starfsfólk fangelsisins ganga fram eins og þjónar gagnvart Maxwell. Hún fengi máltíðir sendar til sín og fengi gesti eins og henni hentaði. Hún og gestir fengju jafnvel að taka með sér tölvur.
Þetta tóku konur sem CNN ræddi við undir. Þær sögðu Maxwell hafa fengið máltíðir sendar í klefa sinn og að hún hafi oft verið í fylgd vopnaðra varða. Þá hafi hún fengið að hitta gesti utan tiltekins svæðis þar sem fangar eiga að hitta gesti.
Ein kvennanna sem ræddu við CNN heitir Julie Howell. Hún var dæmd í ársfangelsi fyrir að stela tæpri milljón dala frá Tarleton-háskólanum í Bandaríkjunum og var í fangabúðunum í Bryan þegar Maxwell var send þangað.
Hún fékk tölvupóst frá eiginmanni sínum sem spurði hvort hún hefði áhuga á að svara spurningum frá blaðamanni Telegraph í Bretlandi um Maxwell.
Howell sagðist hafa miklar skoðanir á því, eins og margar aðrar konur í fangelsinu. Hún skoðaði reglur fangelsisins og ræddi við aðra fanga og komst að þeirri niðurstöðu að hún mætti ræða við fjölmiðla og ákvað því að svara spurningum blaðamannsins í skilaboðum sem hún sendi til eiginmanns síns og hann áframsendi fyrir hana.
„Hver einasti fangi sem ég hef heyrt frá er ósáttur við að hún sé hérna,“ skrifaði Howell í skilaboðunum.
„Þessar búðir eiga að vera fyrir fanga sem frömdu ekki ofbeldisbrot. Mansal er ofbeldisfullur glæpur. Hún hjálpaði til við að finna, tæla, og útvega börn fyrir Epstein.“
Enn fremur sagði Howell að aðrir fangar hefðu heyrt af því að Mawell hefði fengið fjölda morðhótana og óttuðust um öryggi sitt.
Nokkrum dögum síðar var Howell kölluð á fund hjá næstráðanda fangelsisins sem spurði hana hvort hún kannaðist við hinn áðurnefnda breska blaðamann. Hann skammaði hana fyrir að hafa talað við hann og sendi hana í fangaklefa sinn.
Um klukkutíma síðar kom yfirmaður fangelsisins til hennar. Hún heitir Tanisha Hall og húðskammaði Howell, sem segir að Hall hafi skammað sig fyrir að eyðileggja helgina fyrir henni, þar sem síminn hjá henni hefði ekki hætt að hringja vegna ummæla hennar til blaðamannsins.
Howell segist hafa beðist afsökunar og útskýrt fyrir Hall að hún hefði sterkar skoðanir á veru Maxwell í fangelsinu þar sem brotið hefði verið á dóttur hennar á árum áður.
Þá mun Hall hafa sagt henni að það væri of seint að biðjast afsökunar. Seinna þann sama dag var Howell send í alríkisfangelsi í Houston, þar sem aðstæður fanga eru mun verri en í Bryan og fangelsið hýsir þar að auki konur og menn á mismunandi öryggisdeildum.
Á meðan hún var þar sagði hún nokkrar aðrar konur hafa verið sendar þangað, einnig frá búðunum í Bryan.
Í skýrslu sem skrifuð var um Howell segir að henni hafi verið refsað fyrir að veita blaðamanni viðkvæmar upplýsingar um öryggi í fangabúðunum auk viðkvæmra upplýsinga um aðra fanga. Henni var sleppt úr fangelsi fyrir nokkrum vikum.
Ein af konunum sem var refsað fyrir að tjá sig um Maxwell sagði CNN, undir nafnleynd þar sem hún situr enn í fangelsi, að Hall, yfirmaður fangabúðanna í Bryan, hefði gert öðrum föngum ljóst strax þegar Maxwell var send þangað að staða hennar væri sérstök.
„Einhver í minni álmu sagði: „Þú veist, þetta gerist þegar þú kemur með barnaníðing í búðirnar“ og fangelsisstjórinn byrjaði að öskra: „Aldrei segja þetta. Ég vil ekki heyra ykkur segja þetta aftur,“ sagði fanginn.
Hún og aðrir fangar töluðu einnig um sérmeðferðina sem Maxwell mun hafa fengið í fangabúðunum.
Þessi fangi fékk einnig fyrirspurn frá blaðamanni og segist hún hafa passað sig á því að gagnrýna Maxwell ekki. Þess í stað sagði hún að Maxwell hefði aðstoðað aðra fanga og sagðist hafa verið viss um að hún hefði ekki deilt neinum viðkvæmum upplýsingum.
Innan við klukkustund eftir að hún ræddi við blaðamanninn mætti hún fangelsisstjóranum sem öskraði á hana að hún væri að ógna öryggi starfsfólks fangelsisins og skemma rannsókn Alríkislögreglu Bandaríkjanna. Hún var síðan send í fangelsið í Houston.
Sérfræðingur sem CNN ræddi við segir það rétt að konurnar hafi í raun rétt á því að ræða við blaðamenn. Þær ættu þó helst að fá leyfi hjá stjórnendum fangelsisins. Hann sagði það ekki hefðbundna starfshætti að senda konurnar í annað fangelsi fyrir að ræða við blaðamenn en líklega væri það auðveldasta lausnin fyrir stjórnendur fangabúðanna í Bryan.