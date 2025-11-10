Sögð ætla að leita á náðir Trumps Samúel Karl Ólason skrifar 10. nóvember 2025 12:22 Jeffrey Epsten og Ghislaine Maxwell á árum áður. Getty/Joe Schildhorn Ghislaine Maxwell ætlar að biðja Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, um að milda dóm hennar og sleppa henni úr fangelsi. Að óbreyttu á hin að sitja inni til loka ársins 2037 en Demókratar í dómsmálanefnd fulltrúadeildarinnar hafa sent Trump bréf og sagt honum að þetta standi til. Í bréfi Demókrata, sem blaðamenn CBS News hafa séð, segir að beiðni Maxwells sé í vinnslu og að hún njóti aðstoðar fangelsisstjórans í lágmarksöryggisfangabúðunum sem hún afplánar dóm sinn. Maxwell var áður í alríkisfangelsi í Flórída en var flutt í búðirnar, sem eru í Texas, skömmu eftir að hún var heimsótt af Todd Blanche, aðstoðardómsmálaráðherra. Eftir þann fund birti Blanche afrit af samræðum þeirra þar sem Maxwell sagði að Trump hefði aldrei hegðað sér ósæmilega þegar hann og Epstein voru vinir. Sjá einnig: „Forsetinn var aldrei óviðeigandi við neinn“ Maxwell er, eins og frægt er, fyrrverandi aðstoðarkona og kærasta Jeffreys Epstein. Hún var dæmd árið 2021 í tuttugu ára fangelsi fyrir að aðstoða Epstein við að brjóta kynferðislega á stúlkum og ungum konum um árabil. Fyrr á árinu fór hún fram á að Hæstiréttur tæki mál hennar fyrir en því var hafnað í síðasta mánuði. Sjá einnig: Hæstiréttur hafnar Maxwell Í bréfi Demókrata til Trumps segir að Maxwell fái væga meðferð í fangabúðunum í Texas og að starfsfólk þar gangi fram eins og þjónar. Hún fái sérstakar máltíðir sendar til sín og fái þá gesti sem hana langi að hitta, þegar hana langar, á afmörkuðu svæði í fangelsinu. Gestirnir fái meira að segja að taka tölvur með sér. Ýttu undir samsæriskenningar og neituðu svo að birta upplýsingar Epstein svipti sig lífi í fangelsi árið 2019. Hann var 66 ára gamall og hafði þá verið ákærður fyrir mansal og sakaður um að misnota stúlkur kynferðislega og jafnvel útvega áhrifamiklum vinum sínum eins og Andrési prins stúlkur til að misnota. Trump og bandamenn hans hafa á undanförnum árum kynnt undir samsæriskenningar um Epstein og dauða hans en málið hefur reynst Trump erfitt eftir að hann varð aftur forseti. Ríkisstjórn hans hefur staðið í vegi þess að frekari gögn úr málinu yrðu opinberuð en fregnir hafa einnig borist af því að Trump hafi verið tilkynnt að nafn hans komi nokkrum sinnum fyrir í rannsóknargögnunum. Hann og aðrir sem starfa nú í ríkisstjórn hans höfðu áður heitið því að opinbera öll gögn rannsóknarinnar. Miklar samsæriskenningar hafa farið á flug tengdar Epstein á undanförnum árum. Þar á meðal hefur því verið haldið fram að yfirvöld í Bandaríkjunum sitji á umfangsmiklum gögnum sem bendli þekkt fólk við misnotkun Epstein. Því hefur einnig verið haldið fram að Epstein hafi verið myrtur í fangelsinu en ekki svipt sig lífi. Meðal samsæriskenninganna sem tengjast Epstein er að hann hafi átt lista yfir áhrifamikla menn í Bandaríkjunum sem hafi misnotað stúlkur með honum og á eyju hans. Það er listi sem meðlimir áðurnefndrar þingnefndar vilja koma höndum yfir. Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein Donald Trump Tengdar fréttir Andrew sviptur síðustu hernaðartigninni Varnarmálaráðuneyti Breta vinnur að því að svipta Andrew Mountbatten Windsor síðustu hernaðartign sinni. Andrew, sem var áður þekktur sem Andrés prins, var sviptur prins-titli sínum fyrr í vikunni. 2. nóvember 2025 13:20 Neitar enn að hleypa nýrri þingkonu að Mike Johnson, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, neitar enn að gera nýkjörinni þingkonu kleift að taka sér sæti á þingi. Rétt tæpur mánuður er síðan hún var kjörin í embætti en Johnson hefur ekki leyft henni að sverja embættiseið. 20. október 2025 15:35 Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ „Við erum saman í þessu,“ sagði Andrés Bretaprins í tölvupósti til athafna- og kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein 28. febrúar 2011, þegar fjölmiðlar birtu mynd af honum, Virginiu Giuffre og Ghislaine Maxwell. 13. október 2025 07:29 Segist hafa hafnað boði til einkaeyju Epsteins Elon Musk, einn auðugasti maður heims, segist hafa hafnað boði um að fara á einkaeyju barnaníðingsins Jeffreys Epstein. Auðjöfurinn hefur lýst yfir fordæmingu á þeim sem bendla hann við Epstein eftir að ný skjöl úr dánarbúi Epsteins voru opinberuð. 28. september 2025 08:48