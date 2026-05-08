Segjast aldrei hafa séð Epstein-bréfið meinta áður

Forsvarsmenn dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja að bréf sem Jefrey Epstein á að hafa skrifað áður en hann reyndi að svipta sig lífi í fangelsi hafi aldrei ratað til ráðuneytisins. Bréfið var opinberað fyrr í vikunni í tengslum við annað mál en starfsmenn ráðuneytisins eiga lögum samkvæmt að hafa opinberað öll skjöl þeirra sem tengjast máli auðjöfursins og kynferðisbrotamannsins heitna.
Í svari við fyrirspurn blaðamanna AP fréttaveitunnar um af hverju bréfið var ekki hluti af Epstein-skjölunum svokölluðu segja talsmenn ráðuneytisins að þar á bæ hafi enginn vitað af bréfinu.
„Uppruni bréfsins hefur ekki verið sannreyndur og þetta er einnig í fyrsta sinn sem ráðuneytið sér það,“ sagði í svari ráðuneytisins.
Umrætt bréf er sagt hafa verið skrifað af Epstein þegar hann sat í fangelsi í New York árið 2019. Þá mun hann hafa reynt að svipta sig lífi en hann fannst í klefa sem hann deildi með manni sem heitir Nicholas Tartaglione, og var hann búinn að vefja laki um háls sinn.
Í fyrstu hélt Epstein því fram að Tartaglione hefði ráðist á sig en dró það síðar til baka. Hann var færður í einsmannsklefa og svipti sig þar lífi rúmum tveimur vikum síðar. Epstein stóð frammi fyrir ákærum um kynferðisbrot og mansal á þeim tíma.
Tartaglione er fyrrverandi lögreglumaður en hann hefur verið dæmdur fyrir að myrða fjóra. Hann var dæmdur árið 2023 en segist hafa fundið bréfið í myndasögu í klefanum sem hann deildi með Epstein, eftir að hann reyndi að svipta sig lífi þann 23. júlí 2019. Epstein dó þann 10. ágúst.
Hann segist einnig hafa látið lögmenn sína fá bréfið svo hann gæti seinna varist ásökunum um að hafa ráðist á Epstein, ef til þess kæmi.
Blaðamenn New York Times fengu dómarann í máli Tartaglione til að opinbera bréfið fyrr í vikunni. Í því stóð:
„Þeir rannsökuðu mig í marga mánuði. Fundu EKKERT!! Það eru forréttindi að geta valið sér tíma til að kveðja. Hvað viltu að ég geri – fari að grenja!! EKKI GAMAN – EKKI ÞESS VIRÐI!!“
Bréfið hefur frá árinu 2001 verið í geymslu í alríkisdómshúsi í New York en óljóst er hvernig það endaði í dómsgögnum í málinu gegn Tartaglione.
