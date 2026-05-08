Sænsk yfirvöld lögðu hald á jafnvirði tæpra 1,7 milljarða íslenskra króna af rafmynt þegar lögregla stöðvaði starfsemi netverslunar með fíkniefni. Aldrei áður hefur verið lagt hald á svo mikil verðmæti í sýndareignum í Svíþjóð.
Sænskur karlmaður hefur þegar verið handtekinn og dæmdur í fangelsi vegna fíknefnasölu sem var kennd við eitraða sveppinn grænserk (s. flugsvamp 2.0).
Nú hafa yfirvöld hins vegar rakið slóð rafmyntar sem notuð var til þess að þvætta fíkniefnagróðann til erlendrar sýndareignamiðlunar. Henni hefur verið komið í verð og andvirðið runnið í sænskan ríkissjóð, að því er segir í frétt sænska ríkisútvarpsins.
Björn Eriksson, aðstoðarlögreglustjóri hjá netglæpadeild sænsku lögreglunnar, segir rafmyntir nú notaðar í flestri glæpastarfsemi, ýmis sem gjaldmiðill eða sem tól til þess að fremja glæpi.
Enn fremur er haft eftir Anniku Wnnerström, saksóknara, að rafmyntir séu ekki greiðslulausn sem tryggi nafnleysi. Notendur þeirra þurfi fyrr eða síðar að skipta rafmyntum í hefðbundinn gjaldmiðill til hversdagsnota. Fyrr eða síðar geri fólk mistök sem komi yfirvöldum á sporið.