Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið Evrópusambandinu frest til 4. júlí næstkomandi til að klára afgreiðslu tollasamkomulags ríkjanna. Hótar hann að hækka tolla verulega ef það næst ekki.
Trump sagðist á Truth Social hafa rætt við Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, og samþykkt að veita henni frest fram að 250 ára afmælisdegi Bandaríkjanna.
Von der Leyen sagði í gær að ferlið væri í gangi og það ætti að klárast fyrir júlíbyrjun.
I had a very good call with @POTUS.We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026
Samkomulag Bandaríkjanna og Evrópusambandsins kveður á um 15 prósent toll á flestar útflutningsvörur bandalagsins.
Babb kom hins vegar í bátinn þegar Hæstiréttur Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu að forsetinn hefði farið fram úr sér þegar hann ákvarðaði sjálfur um tolla á ríki heims. Forsetinn brást við með því að leggja tíu prósent toll þvert á línuna en alríkisdómstóll dæmdi þá ákvörðun ólögmæta í gær.
Ákvörðun Hæstaréttar nær ekki til afmarkaðra tolla, til að mynda á bifreiðar, sem áttu að verða 15 prósent. Óánægður með hægagang af hálfu Evrópusambandsins, hótaði Trump því í síðustu viku að hækka tollinn í 25 prósent.
Þingmenn Evrópuþingsins hafa þegar lagt blessun sína yfir samkomulagið, með skilyrðum, en það er háð lokasamþykki einstakra ríkja.