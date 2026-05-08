Trump hefur í hótunum við Evrópu­sam­bandið

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Von der Leyen virðist bjarsýna á að málið klárist í tíma. Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið Evrópusambandinu frest til 4. júlí næstkomandi til að klára afgreiðslu tollasamkomulags ríkjanna. Hótar hann að hækka tolla verulega ef það næst ekki.

Trump sagðist á Truth Social hafa rætt við Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, og samþykkt að veita henni frest fram að 250 ára afmælisdegi Bandaríkjanna.

Von der Leyen sagði í gær að ferlið væri í gangi og það ætti að klárast fyrir júlíbyrjun.

Samkomulag Bandaríkjanna og Evrópusambandsins kveður á um 15 prósent toll á flestar útflutningsvörur bandalagsins. 

Babb kom hins vegar í bátinn þegar Hæstiréttur Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu að forsetinn hefði farið fram úr sér þegar hann ákvarðaði sjálfur um tolla á ríki heims. Forsetinn brást við með því að leggja tíu prósent toll þvert á línuna en alríkisdómstóll dæmdi þá ákvörðun ólögmæta í gær.

Ákvörðun Hæstaréttar nær ekki til afmarkaðra tolla, til að mynda á bifreiðar, sem áttu að verða 15 prósent. Óánægður með hægagang af hálfu Evrópusambandsins, hótaði Trump því í síðustu viku að hækka tollinn í 25 prósent.

Þingmenn Evrópuþingsins hafa þegar lagt blessun sína yfir samkomulagið, með skilyrðum, en það er háð lokasamþykki einstakra ríkja.

