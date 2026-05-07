Hantaveirusmit sem upp kom um borð í skemmtiferðaskipinu MV Hondius er ekki upphaf heimsfaraldurs, að sögn heilbrigðisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Heilbrigðisyfirvöld keppast nú við að rekja slóð fjölda fólks sem nýlega fór frá borði úr hollenska skipinu. Alls hafa þrír dáið vegna veirunnar og er talið að að minnsta kosti átta til viðbótar hafi smitast.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í frétt BBC en þar er haft eftir Mariu van Kerkhove, sóttvarnalækni hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), að „ástandið sé ekki það sama og fyrir sex árum með Covid-19, þar sem hantaveira smitast með náinni snertingu“.
Á fréttamannafundi í dag sagði hún einnig:
„Þetta er ekki Covid, þetta er ekki inflúensa, þetta smitast á allt annan hátt.“
Heilbrigðisyfirvöld keppast nú við að rekja slóð fjölda fólks sem nýlega fór frá borði úr hollenska skipinu MV Hondius.
Í frétt BBC er haft eftir hollenskum yfirvöldum að konan sem lést í kjölfar þess að hafa farið úr skemmtiferðaskipinu þann 24. apríl hafi farið um borð í KLM-flug á leið frá Jóhannesarborg til Hollands, en veikst fyrir brottför. Yfirvöld í Hollandi senda nú bréf til farþega sem voru í fluginu og biðja þá um að vera „tiltækir til eftirlits“.
Það er enn óljóst hve margir fóru frá borði en hollenska fyrirtækið sem gerir skemmtiferðaskipið út segir þá tuttugu og níu. Yfirvöld í Hollandi hafa aftur á móti sagt um fjörutíu, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Alls hafa þrír dáið vegna veirunnar og er talið að að minnsta kosti átta til viðbótar hafi smitast. Skipinu er nú siglt í átt að Kanaríeyjum, þar sem stendur til að flytja fólkið frá borði og til heimaríkja sinna.
Sjá einnig: Vilja ekki fá hantaveiruskipið til Kanaríeyja
Lúxussiglingin, sem er á vegum Oceanwide Expeditions, hóf ferð sína 1. apríl í Ushuaia í Argentínu og er áætluð koma þess til Kanaríeyja næsta sunnudag, þann 10. maí. Um 150 farþegar og áhöfn frá 28 löndum eru sagðir hafa verið um borð í skipinu í upphafi.
Á sama fréttamannafundi sagði Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóri WHO, að stofnunin „meti lýðheilsuáhættuna litla“.
Hann sagði að fyrstu tveir einstaklingarnir sem voru með staðfesta veirusýkingu hefðu „ferðast um Argentínu, Chile og Úrúgvæ í fuglaskoðunarferð sem innihélt heimsóknir á staði þar sem rottutegundin sem vitað er að ber veiruna var til staðar“.
Þá tók hann einnig fram á fundinum að WHO væri kunnugt um fregnir af öðru fólki með einkenni sem gætu hafa verið í snertingu við farþega og bætti við að embættismenn væru í sambandi við viðkomandi yfirvöld.
„Miðað við meðgöngutíma þessa sjúkdóms, sem getur verið allt að sex vikur, væri mögulegt að fleiri tilfelli yrðu tilkynnt“, sagði hann að lokum.