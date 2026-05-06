Vilja ekki fá hantaveiruskipið til Kanaríeyja Samúel Karl Ólason skrifar 6. maí 2026 11:13 Myndin sýnir þegar verið var að flytja veika farþega frá MV Hondius undan ströndum Grænhöfðaeyja. AP/Misper Apawu Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius hafa verið fluttir á sjúkrahús í Hollandi, samkvæmt yfirmanni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Hantaveiran fór í dreifingu þar um borð á dögunum en þrír hafa látið lífið og að minnsta kosti fimm hafa veikst. Til stóð að sigla skipinu til Kanaríeyja en ekki hefur orðið að því enn, þar sem ráðamenn þar vilja ekki taka á móti skipinu. Skipið er því enn við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og voru farþegarnir þrír fluttir þaðan. Tedros Adhanom Ghebreysesus, yfirmaður WHO, sagði við blaðamenn í morgun að stofnunin ynni náið með eigendum skemmtiferðaskipsins en skipið er skráð í Hollandi. Hann sagði að fylgst væri með heilsu farþega og áhafnarmeðlima, sem hafa að mestu setið fastir í káetum sínum um langt skeið. Skipinu var siglt af stað frá Argentínu þann 1. apríl og stóð til að sigla því til Suðurskautsins, Falklandseyja og annarra staða. Það breyttist þó eftir að fólk fór að veikjast. Farþegarnir voru fluttir í sjúkrabílum á flugvöll en þaðan var flogið af stað með þá til Hollands.AP/Misper Apawu Venjulega smitast fólk af hantaveiru eftir að hafa komist í snertingu við sýkt nagdýr, þvag þeirra eða saur, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að smit hafi borist á milli manna á skipinu. Tveir af látnu voru hjón og þá virðast náin tengsl milli annarra sem hafa smitast. Forsvarsmenn heilbrigðisráðuneytis Spánar tilkynntu svo í gær að stjórnendur WHO og Evrópsku sóttvarnastofnunarinnar hefðu beðið um að fá að sigla skipinu til Kanaríeyja og sú beiðni hefði verið samþykkt. Fjórtán Spánverjar eru um borð í skipinu. Sjá einnig: Hantaveiruskipið á leið til Kanarí og kemur ekki til Íslands Fernando Clavijo, hæst setti embættismaður Kanaríeyja, hefur lýst því yfir að hann sé andvígur því að skipinu verði siglt þangað. Hann er pólitískur andstæðingur Pedros Sanchez, forsætisráðherra Spánar, en óljóst er hvort Clavijo hafi vald til að koma í veg fyrir að skipið fari til Kanaríeyja, samkvæmt frétt Reuters. AP fréttaveitan er með beina útsendingu frá Grænhöfðaeyjum, þar sem sjá má skipið. Grænhöfðaeyjar Holland Spánn Kanaríeyjar Mest lesið Engin ákvörðun fyrr en eftir kosningar en íbúar uggandi Innlent Spurningunni verði breytt og svarið einfalt „Já“ eða „Nei“ Innlent Fjórar „brúðir ISIS“ snúa aftur til Ástralíu Erlent Setja skýr skilyrði fyrir meirihlutasamstarfi í Reykjavík Innlent „Það yrðu gríðarleg vonbrigði ef svo væri“ Innlent Gerir hlé á „frelsisaðgerðum“ í Hormússundi Erlent Hantaveiruskipið á leið til Kanarí og kemur ekki til Íslands Erlent Kona á sjötugsaldri lenti á sjúkrahúsi með 125 pakkningar innvortis Innlent Á sextugsaldri og sótti um fimmtíu störf en fær ekki vinnu Innlent Eldur í mannlausri rútu í Laugardal Innlent Fleiri fréttir Telja samkomulag líklegt á næstu dögum Engin ríkisstjórn enn og stefnir í met Stefna á að hýða eineltisseggi í Singapúr Fjórar „brúðir ISIS“ snúa aftur til Ástralíu Hantaveiruskipið á leið til Kanarí og kemur ekki til Íslands Gerir hlé á „frelsisaðgerðum“ í Hormússundi Segja vopnahléið enn í gildi þrátt fyrir árásir Dansar við úlfa-leikari dæmdur í lífstíðarfangelsi Hundruð þúsunda krefjast atkvæðagreiðslu um sjálfstæði Alberta Sífellt meira einangraður: Heldur til í neðanjarðarbyrgjum af ótta við banatilræði Vopnahléið hangir á bláþræði Tugir látnir eftir sprengingu í flugeldaverksmiðju Bandaríski sjóherinn vildi taka skip á leigu og gera út til Grænlands Minnst einn lést þegar keyrt var inn í mannfjölda í Leipzig Líkja forseta Taívan við rottu vegna Afríkuferðar Segjast hafa skotið á bandarískt herskip Giuliani á sjúkrahúsi í alvarlegu ástandi Japanir mótmæla fyrirhuguðum breytingum á stjórnarskránni Boðar „frelsisaðgerðir“ til að koma skipum um sundið Þrír taldir hafa látist vegna hantaveirusmits Talinn hafa stungið þann þriðja fyrr um daginn Útilokar ekki frekari hernaðaraðgerðir eða að fleiri hermenn fari heim Æðsti yfirmaður NASA: „Fylgjandi því að gera Plútó aftur að reikistjörnu“ Handtekinn eftir að rottueitur fannst í barnamat Leist ekki á tillögu um opnun Hormússunds Segir Nato nú reyna að skilja ákvörðun um að afturkalla herafla Segir stríðsrekstri lokið og smeygir sér framhjá reglum Þúsundir hermanna kallaðir heim frá Þýskalandi „Slátrarinn frá Bosníu“ við dauðans dyr Ákærður fyrir að hafa stungið tvo gyðinga Sjá meira