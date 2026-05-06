Vilja ekki fá hantaveiruskipið til Kanarí­eyja

Samúel Karl Ólason skrifar
Myndin sýnir þegar verið var að flytja veika farþega frá MV Hondius undan ströndum Grænhöfðaeyja. AP/Misper Apawu

Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius hafa verið fluttir á sjúkrahús í Hollandi, samkvæmt yfirmanni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Hantaveiran fór í dreifingu þar um borð á dögunum en þrír hafa látið lífið og að minnsta kosti fimm hafa veikst. Til stóð að sigla skipinu til Kanaríeyja en ekki hefur orðið að því enn, þar sem ráðamenn þar vilja ekki taka á móti skipinu.

Skipið er því enn við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og voru farþegarnir þrír fluttir þaðan.

Tedros Adhanom Ghebreysesus, yfirmaður WHO, sagði við blaðamenn í morgun að stofnunin ynni náið með eigendum skemmtiferðaskipsins en skipið er skráð í Hollandi. Hann sagði að fylgst væri með heilsu farþega og áhafnarmeðlima, sem hafa að mestu setið fastir í káetum sínum um langt skeið.

Skipinu var siglt af stað frá Argentínu þann 1. apríl og stóð til að sigla því til Suðurskautsins, Falklandseyja og annarra staða. Það breyttist þó eftir að fólk fór að veikjast.

Farþegarnir voru fluttir í sjúkrabílum á flugvöll en þaðan var flogið af stað með þá til Hollands.

Venjulega smitast fólk af hantaveiru eftir að hafa komist í snertingu við sýkt nagdýr, þvag þeirra eða saur, en Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að smit hafi borist á milli manna á skipinu. Tveir af látnu voru hjón og þá virðast náin tengsl milli annarra sem hafa smitast.

Forsvarsmenn heilbrigðisráðuneytis Spánar tilkynntu svo í gær að stjórnendur WHO og Evrópsku sóttvarnastofnunarinnar hefðu beðið um að fá að sigla skipinu til Kanaríeyja og sú beiðni hefði verið samþykkt. Fjórtán Spánverjar eru um borð í skipinu.

Fernando Clavijo, hæst setti embættismaður Kanaríeyja, hefur lýst því yfir að hann sé andvígur því að skipinu verði siglt þangað. Hann er pólitískur andstæðingur Pedros Sanchez, forsætisráðherra Spánar, en óljóst er hvort Clavijo hafi vald til að koma í veg fyrir að skipið fari til Kanaríeyja, samkvæmt frétt Reuters.

AP fréttaveitan er með beina útsendingu frá Grænhöfðaeyjum, þar sem sjá má skipið.

