Reykjavíkurborg vill að kofi sem börn hafa byggt í sameiningu við Lynghaga í Reykjavík verði fjarlægður þar sem hann er ekki öryggisvottaður. Börnin eru ekki ánægð og segja nær alla í hverfinu hafa skrifað nafn sitt við undirskriftalista þar sem áætlunum borgarinnar er mótmælt.
Kofinn eða listagallerí eins og krakkarnir kalla hann er staðsettur á svæði sem tilheyrir borginni. Þar hafa krakkarnir unað hag sínum vel.
„Grunnurinn kom fyrir fimm árum og efri hæðin aðeins seinn, kannski fyrir tveimur árum,“ segir Simon Josha Flender íbúi í hverfinu og foreldri barna í hverfinu.
Þann 29. apríl var búið að hengja upp miða á kofanum þar sem Reykjavíkurborg tilkynnti að hann yrði fjarlægður viku síðar af öryggisástæðum.
Fallhætta var meðal annars tilgreind í því samhengi og krakkarnir settu í kjölfari upp lista yfir verkefni sem þau vilja klára til að gera hann öruggan.
Foreldrar barnanna hafa verið í samskiptum við Reykjavíkurborg í kjölfarið.
„Við erum í sambandi við þau og fengum núna frest, fjórar vikur, til að finna lausn. Færa kofann eða taka niður. Það sem okkur langar helst að gera væri að fá hann áfram hér á þessum stað sem er hlutlaust og það er engin umferð hér í kring,“ segir Simon.
Útskýring borgarinnar hafi verið að öll leiktæki á grænum svæðum þurfi að vera öryggisvottuð.
Hvernig tóku krakkarnir í þessar fréttir?
„Þau eru afar ósátt við það og reyndar fullorðið fólk líka í hverfinu. Öllum þykir mjög vænt um þetta,“ bætir Simon við.
Hann segir vandamálið kerfisbundið.
„Einhver þarf að taka svona út og fylgja þessum reglum svo allir geti afskrifað sig frá ábyrgð. Smíðavellir eiga sér ríka sögu í Reykjavík og mér finnst sorglegt að það megi ekki hafa svona kofa hér.“
Leikurinn er vinsæll hjá krökkunum í hverfinu, leikskólakrakkar koma oft á morgnanna og eldri börnin þegar skóla lýkur.
„Þau skreppa rétt inn í kvöld og fara svo aftur út að smíða, mála og gera húsgögn,“ segir Símon.
„Við erum alltaf að leita að leiðum til að fá krakkana til að leika úti í staðinn fyrir að vera inni og hanga í símum.
Krakkarnir vilja ekki sjá kofann fara.
„Ekki gott, ég hef séð marga leika í þessum kofa og margir vilja ekki að þessi kofi fari burt,“ segir Úlfur Jósep sem finnst skemmtilegast að byggja og mála í kofanum.
„Mér finnst ekki gott að þau séu að taka hann, hann er að verða fimm ára,“ bætir Freyja Louise við.
Á veggi kofans er búið að skrifa ýmis skilaboð, meðal annars nöfn þeirra sem mótmæla.
„Við erum bara að mótmæla, skrifa nöfnin,“ segir Freyja.
Ert þú búinn að skrifa nafnið þitt á listann Úlfur?
„Já, eiginlega allir sem eru hér í götunni eru búnir að skrifa.“
Hvað mynduð þið vilja að yrði gert?
„Bara ekki taka hann niður, við erum ekki búin að klára hann.“