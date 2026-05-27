Hafa þegar rætt við Daða Má um samgöngusáttmálann Oddur Ævar Gunnarsson og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa 27. maí 2026 13:59 Oddvitarnir þrír kynntu meirihlutann í Viðey í morgun. Vísir/Vilhelm Oddvitar nýs meirihluta í Reykjavík hafa þegar átt samtal við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra um samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þeir segja ætlunina ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfi að endurskoða tillögur um veggjöld og flýta Miklubrautargöngum. Þetta er meðal þess sem rætt var við oddvitana í viðtali við fréttastofu að loknum blaðamannafundi í Viðey í morgun. Líkt og fram hefur komið kynnti Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri þar nýjan meirihluta með þeim Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknar. Bæði höfðu þau síðarnefndu sett spurningamerki við endurskoðun samgöngusáttmálans í kosningabaráttunni og viðrað áhyggjur af því að það myndi tefja framkvæmdir. Styrkur að hafa flokk í fjármálaráðuneytinu Björg segir að Viðreisn hafi náð góðri lendingu í stórum málum í meirihlutasamstarfi. Hún segir eðlilegt að nýir borgarfulltrúar í forystu setjist niður með sveitarfélögum og ríkisstjórninni. „Ég er nú aðeins byrjuð að tala við Daða Má í fjármálaráðuneytinu varðandi samgöngusáttmálann. Nú bara koma fersk augu að því en við höldum alltaf á lofti þeim markmiðum að við höldum áfram, af því við þurfum að halda á lofti því að búa til sterka valkosti fyrir Reykvíkinga í samgöngumálum og það ríki hér frelsi um það, þannig það er alltaf markmið og við teljum okkur vel geta náð saman um það.“ Hildur segir eitt af sínum fyrstu verkum verði að kalla samtali við ríkisstjórnina og nágrannasveitarfélög um endurskoðun samgöngusáttmálans. Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið skýr með það að hann væri ekki sáttur við að hér yrðu lögð á veggjöld á höfuðborgarsvæðinu. „Við höfum talað fyrir því að flýta Miklubrautargöngum og leita hagkvæmustu leiða til að ná árangri og tryggja íbúum frelsi og val um fjölbreytta, góða samgöngukosti, þannig við förum inn í þetta samtal með þeim hætti og það verður styrkur fyrir okkur sannarlega að í þessum meirihluta sé flokkur sem jafnframt situr í fjármálaráðuneytinu.“ Segir ekki vilja til að tefja framkvæmdir Rætt og ritað var um það fyrir kosningar að endurskoðun sáttmálans myndi tefja framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu meðal annars vegna Borgarlínu. Einar Þorsteinsson segir að virða þurfi niðurstöður kosninga. „Það var ákall um það að þessi mál yrðu skoðuð. Þeir flokkar sem töluðu fyrir því til dæmis að taka Miklubrautargöng og kanna hvort það sé hægt að gera þau í einkaframkvæmd, taka þau þá úr Samgöngusáttmálanum, þeir fengu mikið fylgi. Þannig okkur ber bara skylda til þess að hlusta á kjósendur og ég hef talað fyrir því að grafa ekki undan skuldbindingu ríkisins varðandi fjárfestingu hér inn á höfuðborgarsvæðið og það er ekki ætlun þessa meirihluta,“ segir Einar. „Ætlunin er að hefja þetta samtal við ríkið eins og borgarstjórinn, verðandi lýsir, að taka þetta samtal og ég heyrði það í þessari kosningabaráttu að það er enginn eiginlega sem hefur áhuga á þessum veggjöldum og ég held að ríkisstjórnin hafi það ekki heldur. Nú þurfum við að setjast aðeins að þessu borði og það mun vonandi leiða til betri niðurstöðu en við höfum í dag. Stóra sýnin er sú að við þurfum að halda áfram að fjárfesta, það verði ekki framkvæmdastopp og að við séum að hlusta á borgarbúa."