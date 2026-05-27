Nýr meirihluti í borgarstjórn var kynntur í Viðey í dag. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri, Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs í eitt ár og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar. Einar og Björg munu svo eiga stólaskipti.
Hildur mætir í myndver í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30 og ræðir viðræðurnar og áherslur nýs meirihluta.
Miðflokksmenn hafa skipst á að koma í pontu í þingsal í dag til að ræða þingsályktunartillögu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ljóst þykir að meirihlutanum liggi á að koma málinu í gegnum þingið svo að fyrirhuguð dagsetning atkvæðagreiðslu standist.
Íbúi við Álafoss í Mosfellsbæ segir fólk á svæðinu reitt vegna áhrifa sem borframkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár. Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdirnar á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum og ætla að kalla til óháða sérfræðinga til að meta áhrifin.
Stefnt er að því að nýi Arnarnesvegurinn um Vatnsendahæð verði opnaður að hluta í lok næsta mánaðar og vegurinn í heild í október í haust. Þetta tíu milljarða króna verkefni er stærsta vegagerð á höfuðborgarsvæðinu hin síðari ár.
Dósent við lagadeild HR sem gerði rannsókn á dómum í ofbeldismálum þar sem kyrkingartaki var beitt segir að algeng málsvörn gerenda sé að um harkalegt kynlíf hafi verið að ræða. Í einu tilviki hafi gerandi talað um nauðgunarleik sem leikinn hafi verið að frumkvæði brotaþola.
Mikil spenna ríkir þessa dagana á Alþingi, ekki vegna umræðu um ESB, heldur vegna þess að lítill fugl hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins.
Hafdís Renötudóttir, leikmaður Íslands- og bikarmeistara Vals og landsliðskona í handbolta er gríðarlega vonsvikin með niðurstöðu HSÍ í máli er sneri að fordómum í hennar garð í úrslitaeinvígi efstu deildar sökum kynhneigðar hennar. Málið tók sinn toll á Hafdísi sem þurfti að grafa djúpt í leit að styrk.
Yngri og yngri börn greinast með átröskun á Íslandi. Yngsta stúlkan sem greinst hefur er aðeins níu ára gömul. Eitt af vandamálunum á Íslandi er að börn og ungmenni eru ekki gripin fyrr en sjúkdómurinn er kominn á mjög alvarlegt stig. Kerfið í raun býður ekki uppá snemmbúið inngrip.