Taka ásynd Varmár alvarlega og stöðva borframkvæmdir Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 27. maí 2026 13:17 Varmá var nokkuð brúnleit í gær. Andrés Skúlason Veitur hafa stöðvað borframkvæmdir í Skammadal á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum til að tryggja að lífríkið fái að njóta vafans. Þá verða óháðir sérfræðingar verða fengnir til að meta áhrif af því sem þegar hefur verið veitt í ána og Varmárósa. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veitum. Þar segir að Veitur skilji vel að ásýnd Varmár og umræðan undanfarna daga veki áhyggjur hjá íbúum og þeim sem tengjast svæðinu sterkum böndum. „Við tökum það mjög alvarlega. Við vinnum náið með eftirlitsaðilum og sérfræðingum að því að meta umhverfisáhrifin og tryggja að lífríkið njóti vafans. Þá segjast Veitur ætla upplýsa reglulega á vefsíðu sinni um stöðu framkvæmda í dalnum. Mosfellsbær Umhverfismál