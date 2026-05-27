Innlent

Taka ásynd Varmár al­var­lega og stöðva borframkvæmdir

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Varmá var nokkuð brúnleit í gær.
Varmá var nokkuð brúnleit í gær. Andrés Skúlason

Veitur hafa stöðvað borframkvæmdir í Skammadal á meðan unnið er að frekari mótvægisaðgerðum til að tryggja að lífríkið fái að njóta vafans. Þá verða óháðir sérfræðingar verða fengnir til að meta áhrif af því sem þegar hefur verið veitt í ána og Varmárósa.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veitum. Þar segir að Veitur skilji vel að ásýnd Varmár og umræðan undanfarna daga veki áhyggjur hjá íbúum og þeim sem tengjast svæðinu sterkum böndum. 

„Við tökum það mjög alvarlega. Við vinnum náið með eftirlitsaðilum og sérfræðingum að því að meta umhverfisáhrifin og tryggja að lífríkið njóti vafans.

Þá segjast Veitur ætla upplýsa reglulega á vefsíðu sinni um stöðu framkvæmda í dalnum. 

Mosfellsbær Umhverfismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið