„Höfum þegar tekið upp tólið og heyrt í fjármálaráðherra“ Agnar Már Másson skrifar 27. maí 2026 21:42 Daði Már fjármálaráðherra mun hafa fengið símtal frá nýjum meirihluta á dögunum, að sögn Hildar Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins. Samsett Mynd Hildur Björnsdóttir, tilvonandi borgarstjóri Reykjavíkur, segir að nýr meirihluti sé þegar búinn að heyra í Daða Má Kristóferssyni fjármálaráðherra í von um að hefja samtal um endurskoðun Samgöngusáttmálans og fjármögnun hans. Þetta segir Hildur í kvöldfréttum Sýnar. Vísar hún til eins af stefnumálum nýs borgarstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar, um að hefja samtal við ríkisstjórn og nágrannasveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu um samgöngusáttmálann, fjármögnun hans og framkvæmdarhraða. Spurð hvort þetta stefnumál feli ekki í sér enn frekari tafir á því að leysa úr umferðarvanda á höfuðborgarsvæðinu svarar Hildur að svo sé ekki. „Ef við endurskoðum ekki þennan samgöngusáttmála held ég einmitt að það muni draga verulega úr möguleikum okkar á að ráðast í samgöngubætur vegna þess að fjármögnun þessa sáttmála er svo óljós,“ bætir hún við. „Við höfum þegar tekið upp tólið og heyrt í fjármálaráðherra um að við viljum eiga þetta samtal við hann,“ sagði Hildur. „Og það verður ánægjulegt að eiga þetta samtal við bæjarstjórana hér á höfuðborgarsvæðinu sem sumir eru nýir og aðrir reynslumeiri.“ Gott að hafa tenginu inn í ráðuneyti Viðreisnar Hún telur að það kunni að hjálpa mjög að Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, sé með í meirihlutanum þar sem hennar flokkur er með fjármálaráðuneytið á sínu valdi. „Það hefði getað flækt samtalið enn þá meira ef stjórnarandstöðuflokkar á þingi hefðu þurft að eiga þetta samtal við ríkisstjórnarflokkana. Þannig að ég held að þetta liðki fyrir.“ Oddvitarnir þrír töluðu fyrir því að skera niður einhvers konar fitulag í stjórnsýslu Reykjavíkur. Hildur segir að Róbert Ragnarsson, sem skipar 2. sæti hjá Viðreisn og er fyrrverandi bæjarstjóri Voga og Grindavíkur, muni leiða hagræðingarverkefni borgarstjórnarinnar. „Við ætlum okkur að ráðast í umfangsmiklar hagræðingar í rekstri borgarinnar,“ segir hún og bætir við að borgarstjórnin hafi skýrt umboð til þess að ráðast í niðurskurð, til dæmis með því að fækka millistjórnendum. „Við munum hefja þessa vinnu strax í sumar.“ „Myndi nú ekki kalla þetta friðþægingu“ Það kom til greina að Sjálfstæðisflokkurinn myndi frekar mynda minnihluta með Miðflokknum og skiptar skoðanir voru innan Sjálfstæðisflokksins um þá leið sem flokkurinn ætti að fara. Að lokum var Miðflokknum samt ekki boðið með. „Ég valdi þann meirihluta sem ég taldi bestan fyrir Reykjavík, með breiðari skírskotun og þar sem ríkir mikið traust og trúnaður milli manna,“ segir Hildur. Hún hefur þó boðið Ara Edwald, oddvita Miðflokksins, að verða forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. Ari hefur ekki samþykkt boðið og segist liggja undir feldi. Hann sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar fyrr í dag að það jafngilti ákveðnum svikum við kjósendur að Sjálfstæðisflokkurinn hafi kosið að mynda meirihluta til vinstri frekar en hægri. „Ég myndi nú ekki kalla þetta friðþægingu,“ svarar hún aðspurð. Heldur vilji hún bæta samstarf meirihluta og minnihluta. „Og í minnihluta erum við með fjöldann allan af öflugu fólki og ég vil geta nýtt þeirra krafta betur. Og ég held að kraftar Ara nýtist vel inni í Orkuveitu Reykjavíkur.“ Hún segir kynntan meirihluta vera betri kost fyrir Reykvíkinga en hún telur þó að Miðflokkurinn muni styðja mörg mál sem meirihlutinn muni leggja fram. Hildur segir að fundur sinn með Verði, fulltrúaráði Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, hafi farið vel. „Og það var standandi lófaklapp. Þannig að það var mikil ánægja og ég finn mikinn stuðning í þeim verkefnum sem eru fram undan."