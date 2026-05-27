Skotið fór í gegnum handlegg og endaði í öxl Birgir Olgeirsson skrifar 27. maí 2026 14:07 Lögregla að störfum við Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag. Vísir/Lýður Valberg Byssuskotið sem hæfði mann í íbúð við Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag er talið hafa farið í gegnum hægri framhandlegg hans og endað í vinstri öxl. Eitt og sama skotið virðist því hafa valdið áverkum á fleiri en einum stað á líkama mannsins. Hann var fluttur á sjúkrahús eftir árásina en var ekki talinn í lífshættu. Maðurinn gekk blóðugur inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut skömmu eftir hádegi á sunnudag, með handklæði vafið um særða hönd, og sagðist hafa verið skotinn. Skotárásin átti sér stað í íbúð á Hafnarbraut, sem er í um tveggja mínútna göngufjarlægð frá bakaríinu Brikk. Lögregla lagði hald á níu millimetra hálfsjálfvirka skammbyssu á vettvangi. Er það til rannsóknar hvort það sé vopnið sem var notað á vettvangi og hvort hleypt hafi verið af fleiri skotum. Karlmaður um fertugt var handtekinn á vettvangi og síðar úrskurðaður í gæsluvarðhald. Mennirnir tveir þekkjast og tilkynntu báðir málið til lögreglu. Sá sem er grunaður um að hafa hleypt af skotinu tilkynnti málið fyrst til lögreglu en maðurinn sem varð fyrir skotinu hafði hrópað eftir hjálp á leið sinni úr fjölbýlishúsinu og höfðu íbúar þar tilkynnt lögreglu um skothvell og hávaða. Þegar maðurinn sem varð fyrir skotinu fer inn í bakaríið Brikk er hringt á lögreglu. Lögregla hefur áður sagt rannsókn málsins vera á viðkvæmu stigi. Ekkert bendi til þess að árásin tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða uppgjöri í undirheimum, heldur sé málið talið einangrað atvik.