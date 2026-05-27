Lögregla var kölluð út í Hlíðar í Reykjavík í dag þegar tilkynning barst um slagsmál. Deildu einstaklingar þar um bifreiðastæði að sögn laganna varða sem veita ekki frekari upplýsingar um atvikið.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en einnig barst tilkynning um heimilisofbeldi í Múlum í dag sem leiddi til þess að einn var vistaður í fangageymslu.
Í aðskildu máli var tilkynnt um heimilisófrið í Breiðholti og var einn færður í fangaklefa. Einnig sinnti lögregla tveimur innbrotum í fyrirtæki í Kópavogi og Garðabæ.