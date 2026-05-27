Innlent

Lög­regla kölluð til þegar slegist var um bíla­stæði

Eiður Þór Árnason skrifar
Slagsmálin áttu sér stað í Hlíðum. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Slagsmálin áttu sér stað í Hlíðum. Ljósmyndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm

Lögregla var kölluð út í Hlíðar í Reykjavík í dag þegar tilkynning barst um slagsmál. Deildu einstaklingar þar um bifreiðastæði að sögn laganna varða sem veita ekki frekari upplýsingar um atvikið. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en einnig barst tilkynning um heimilisofbeldi í Múlum í dag sem leiddi til þess að einn var vistaður í fangageymslu. 

Í aðskildu máli var tilkynnt um heimilisófrið í Breiðholti og var einn færður í fangaklefa. Einnig sinnti lögregla tveimur innbrotum í fyrirtæki í Kópavogi og Garðabæ. 

Lögreglumál Kópavogur Garðabær Reykjavík Heimilisofbeldi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið