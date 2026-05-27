Hæstiréttur dæmdi Landsneti í vil og hafnaði í dag kröfu nokkurra landeigenda um að ógilda ákvörðun umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra frá 21. júní 2024 um heimild Landsnets til eignarnáms réttinda vegna lagningar Suðurnesjalínu 2 í Sveitarfélaginu Vogum. Landsnet viðurkennir í tilkynningu að samtal við sveitarfélög, landeigendur og aðra hagaðila hefði klárlega mátt ganga betur.
Landsnet greinir frá þessu í tilkynningu en dómurinn var kveðinn upp í dag en hefur ekki verið birtur opinberlega.
Rétturinn staðfestir þannig niðurstöðu Landsréttar, sem hafði þegar staðfest niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu, um að fullnægjandi lagaheimild hefði verið til staðar og fylgt hefði verið lögbundinni málsmeðferð við undirbúning og framkvæmd eignarnáms vegna Suðurnesjalínu 2.
Suðurnesjalína 2 verður tæplega þrjátíu kílómetra löng loftlína með 86 möstrum sem á að hafa það markmið að tryggja orkuöryggi á Suðurnesjum enn frekar.
Framkvæmdir við línuna eru langt komnar; búið er að reisa hið minnsta 69 af 86 möstrum línunnar og einungis á eftir að framkvæma á þeim jörðum sem tengjast eignarnáminu. Í tilkynningu frá 2025, þegar dómur féll í Landsrétti, sagði að áætlaður verktími þar væri um fjórir mánuðir.
Landsnet áréttar í tilkynningu sinni að fyrirtækið kjósi ávallt að ljúka málum með samningum. Þegar horft sé til síðustu tuttugu ára hafi samningar við landeigendur náðst í yfir níu af hverjum tíu tilfellum og í aðeins örfá skipti hafi viðræður ekki skilað árangri; þá hafi þurft að grípa til eignarnáms.
„Landeigendur hafa þó ávallt rétt til að láta reyna á eignarnámið fyrir dómi, líkt og gert var í þessu tilviki,“ skrifar Landsnet.
Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets viðurkennir þó samkvæmt tilkynningu ríkisfyrirtækisins að samtal Landsnets við sveitarfélög, landeigendur og aðra hagaðila hafi klárlega mátt ganga betur. „Af þessu þurfum við að læra. Það eru sameiginlegir hagsmunir allra aðila að mál sem þessi dragist ekki úr hófi með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið í heild,“ er haft eftir Rögnu.