Það dró til tíðinda í morgun þegar fréttamenn voru kallaðir út í Viðey ellefu dögum eftir borgarstjórnarkosningar. Blaðamannafundurinn var boðaður með skömmum fyrirvara og þurfti fjölmiðlafólk að hafa snör handtök líkt og oft áður til að geta miðlað viðburðinum til landsmanna. Þétt var setið í Viðeyjarferjunni á ellefta tímanum og fylgdu svo fleiri borgarfulltrúar í kjölfarið.
Úti í Viðey kynntu oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í Reykjavík svo nýtt meirihlutasamstarf sitt og tilkynntu að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, tæki við borgarstjórastólnum. Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari var á staðnum og náði meðfylgjandi myndum.
Athygli vakti að Viðey hafi orðið fyrir valinu en staðurinn á sérstakan stað í hjörtum Sjálfstæðismanna. Fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, þáverandi formanns flokksins, hlaut viðurnefnið Viðeyjarstjórnin en fram að því hafði hann verið borgarstjóri árin 1982 til 1991. Þá hefur Hildur viðrað hugmyndir um íbúðabyggð í Viðey.
Oddvitar nýs meirihluta í Reykjavík hafa þegar átt samtal við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra um samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þeir segja ætlunina ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfi að endurskoða tillögur um veggjöld og flýta Miklubrautargöngum.
Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meirihluta með Miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meirihluta Viðreisnar og Framsóknar líklegri til að skapa sátt heldur en meirihluta með Miðflokki. Hún segir boð til Ara Edwalds um að taka við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur enga friðþægingu.
Í hádegisfréttum segjum við frá því hvernig nýr meirihluti í Reykjavík var myndaður ný fyrir hádegið.
Samkvæmt samstarfssáttmála Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar ætla flokkarnir að svara ákalli borgarbúa eftir breytingum í Reykjavík.