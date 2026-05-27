Hjónasjálfa, gleði og faðm­lög í Við­ey

Eiður Þór Árnason skrifar
Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, vísar veginn áfram við hlið Bjargar Magnúsdóttur, verðandi forseta borgarstjórnar, og Einars Þorsteinssonar, verðandi formanns borgarráðs. Vísir/Vilhelm

Það dró til tíðinda í morgun þegar fréttamenn voru kallaðir út í Viðey ellefu dögum eftir borgarstjórnarkosningar. Blaðamannafundurinn var boðaður með skömmum fyrirvara og þurfti fjölmiðlafólk að hafa snör handtök líkt og oft áður til að geta miðlað viðburðinum til landsmanna. Þétt var setið í Viðeyjarferjunni á ellefta tímanum og fylgdu svo fleiri borgarfulltrúar í kjölfarið.

Úti í Viðey kynntu oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í Reykjavík svo nýtt meirihlutasamstarf sitt og tilkynntu að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna, tæki við borgarstjórastólnum. Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari var á staðnum og náði meðfylgjandi myndum.

Athygli vakti að Viðey hafi orðið fyrir valinu en staðurinn á sérstakan stað í hjörtum Sjálfstæðismanna. Fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar, þáverandi formanns flokksins, hlaut viðurnefnið Viðeyjarstjórnin en fram að því hafði hann verið borgarstjóri árin 1982 til 1991. Þá hefur Hildur viðrað hugmyndir um íbúðabyggð í Viðey.

Hildur Björnsdóttir og Jón Skaftason, eiginmaður hennar, tóku eina sjálfu um borð í Viðeyjarferjunni á þessum merku tímamótum.Vísir/Vilhelm

Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar í Reykjavík og verðandi formaður borgarráðs, tekur sporið við Viðeyjarstofu.Vísir/Vilhelm

Oddvitarnir með Skarfabakka í baksýn.Vísir/Vilhelm
Hildur og Kjartan Þorbjörnsson ljósmyndari, einnig þekktur sem Golli. Vísir/Vilhelm
Hildur tekur til máls fyrir framan borgarfulltrúa og hluta varaborgarfulltrúa nýja meirihlutans í Reykjavík. Vísir/Vilhelm
Einar byrjar sem formaður borgarráðs en skiptir síðar við Björgu og verður forseti borgarstjórnar.Vísir/Vilhelm
Hildur ásamt Jóni Skaftasyni eiginmanni sínum. Vísir/Vilhelm
Hildur Björnsdóttir verður 24. borgarstjóri Reykjavíkur.Vísir/Vilhelm
Fjölskyldumynd í lokin.Vísir/Vilhelm
Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi flokksins, og varaborgarfulltrúarnir Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Margrét Rós Sigurjónsdóttir féllust í faðma.Vísir/Vilhelm
Oddvitar nýs meirihluta í Reykjavík hafa þegar átt samtal við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra um samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þeir segja ætlunina ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfi að endurskoða tillögur um veggjöld og flýta Miklubrautargöngum.

Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meirihluta með Miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meirihluta Viðreisnar og Framsóknar líklegri til að skapa sátt heldur en meirihluta með Miðflokki. Hún segir boð til Ara Edwalds um að taka við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur enga friðþægingu.

