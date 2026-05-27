Ein vinsælasta íþróttafréttasíða landsins, Fótbolti.net, hefur legið niðri í einn og hálfan sólarhring. Eigandi síðunnar segir ástæðuna vera bilun hjá hýsingaraðila í Þýskalandi, búist sé við því að vefurinn verði kominn aftur í loftið fyrir kvöldið þegar spilaðir verða leikir í Lengubikarnum og í Gatorade bikarnum.
„Það hrundi serverinn hjá okkur úti í Þýskalandi og það er verið að setja 24 ár af gagnamagni yfir á annan server og þetta hefur því miður tekið lengri tíma en menn vonuðu, mér skilst að það þurfi að vanda vel til verka svo að ekkert af þessum gögnum glatist,“ segir Máté Dalmay eigandi Fótbolta.net í samtali við Vísi.
Hann segir blaðamenn miðilsins hafa gert sitt til að halda uppi þjónustu í gegnum samfélagsmiðla vefsins. Yfir 35 þúsund manns lesi miðilinn á degi líkt og í gær þar sem spilaðir eru leikir í Bestu deildinni í fótbolta. Líklega þarf ekki að kynna vefinn fyrir landsmönnum enda hefur hann verið starfandi í 24 ár, frá 2002 og hefur greint frá úrslitum í fótboltaleikjum í öllum deildum landsins og öðrum fréttum sem tengjast boltanum.
Það hlýtur að vera vont fyrir miðilinn að vera úti svo lengi?
„Jú, þetta náttúrulega á ekki að gerast. Það verða gerðar einhverskonar ráðstafanir í kjölfarið á þessu til að tryggja að þetta komi ekki fyrir aftur. Það er alltaf þreytt að læra af hlutunum eftir á en það er staðan,“ segir Máté.
Staðan sé sú að búnaður hjá hýsingaraðila í Þýskalandi hafi bilað. Máté segir að allt eigin hinsvegar eftir að vera klappað og klárt fyrir kvöldið.
„Það er heil umferð í Lengjubikarnum í kvöld, líka í Gatorade bikar Fótbolta.net, svo við erum spenntir að komast aftur í loftið. Mér er sagt að þetta eigi núna að gerast any minute, í hið minnsta fyrir kvöldið.“